Khánh Hòa khánh thành trụ sở liên cơ quan hơn 544 tỷ đồng

Các đại biểu cắt băng khánh thành.

Dự án xây dựng trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa do Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 544,6 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 2/4/2024, đúng dịp địa phương kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn.

Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 23.000m², lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh chim hòa bình tung cánh hướng ra đại dương và bầu trời.

Trụ sở làm việc Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trục thiết kế của công trình được xác định từ tâm khu đất, hướng về cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa, thể hiện ý chí hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, khát vọng làm chủ đại dương và làm giàu từ biển đảo quê hương. Đặc biệt, đây là 1 trong 50 công trình kiến trúc tiêu biểu tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam được Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng Bằng khen “Công trình Kiến trúc tiêu biểu các tỉnh, thành phía Nam – 50 năm đất nước thống nhất”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc quy tụ các cơ quan đầu não gồm Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về một trụ sở tập trung không chỉ mang ý nghĩa về đầu tư xây dựng cơ bản, mà còn là bước đột phá về hạ tầng phục vụ cải cách hành chính quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đảng và nhân dân.

Mô hình “liên cơ quan” giúp tăng cường kết nối, chỉ đạo xuyên suốt; đáp ứng yêu cầu về không gian làm việc hiện đại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; là nơi tiếp công dân, đón các đoàn công tác Trung ương và bạn bè quốc tế; đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi đến liên hệ công tác, góp phần tiết kiệm chi phí vận hành bộ máy.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, trụ sở mới được xây dựng với tầm nhìn trở thành “Công sở xanh – Cơ quan số”. Việc chuyển về làm việc tại trụ sở mới mang theo ba thông điệp quan trọng: thay đổi không gian để đột phá tư duy; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; xây dựng môi trường lý tưởng để thu hút và trọng dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Ngôi nhà mới được khánh thành, hành trình mới đã bắt đầu. Với niềm tin sâu sắc vào truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa, từ không gian làm việc mới này sẽ tiếp tục khởi nguồn những quyết sách đúng đắn, những bước đột phá chiến lược và hành động quyết liệt, góp phần nâng tầm phát triển tỉnh Khánh Hòa, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nơi người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc”, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khẳng định.