Xã hội

Google News

An Giang thông qua siêu dự án APEC 2027, tổng vốn hơn 21.800 tỷ đồng

Nhật Huy
TPO - HĐND tỉnh An Giang vừa thông qua chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC theo phương thức hợp tác công - tư, với tổng mức đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng. Công trình quy mô hơn 16ha này được kỳ vọng trở thành điểm nhấn phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Ngày 14/11, HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó có chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC theo phương thức đối tác công - tư (PPP) tại đặc khu Phú Quốc.

z7223847135273-299167f2f90dc716f88d3c36f895b4f7-6469.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất thông qua nghị quyết.

Dự án Trung tâm hội nghị APEC tại Phú Quốc rộng khoảng 16ha, gồm: Trung tâm hội nghị và triển lãm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm (6.500 chỗ); nhà hát đa năng 6 tầng nổi, 1 tầng hầm (4.000 chỗ) và công viên APEC.

Công trình dự kiến khởi công từ quý 4/2025 đến quý 2/2027, tổng mức đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng BT, đổi bằng quỹ đất, diện tích đất đối ứng khoảng 105ha. Nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm nộp bổ sung phần chênh lệch nếu giá trị quỹ đất thực tế cao hơn mức đã thanh toán

Dự án sẽ phục vụ Hội nghị APEC 2027, đồng thời trở thành địa điểm tổ chức văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, triển lãm hiện đại, hài hòa thiên nhiên và hướng tới phát triển bền vững.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang thông qua nhiều nghị quyết về hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phục vụ dự án trạm biến áp 220kV Phú Quốc...

Nhật Huy
#An Giang #APEC #Trung tâm hội nghị #dự án #HĐND #đặc khu Phú Quốc

