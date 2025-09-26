Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chuyển 300ha đất rừng ở Phú Quốc làm công trình phục vụ APEC 2027

Nhật Huy







TPO - HĐND tỉnh An Giang vừa họp thông qua nghị quyết đồng ý cho chuyển đổi gần 300ha đất rừng tại Phú Quốc để triển khai các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Sáng 26/9, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) họp kỳ thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

z7051828585351-e11b2747edf682209c9f48b10f6fb9d2.jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Đáng chú, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua việc chuyển đổi gần 300ha đất rừng tại Phú Quốc để triển khai các dự án phục vụ APEC 2027. Trong đó, hơn 220ha đất rừng được chuyển đổi để xây dựng hồ chứa nước Cửa Cạn; hơn 4,2ha chuyển đổi để triển khai Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới (khu phố Suối Lớn); gần 75ha đất làm khu tái định cư Hàm Ninh; hơn 4ha chuyển đổi để mở rộng nghĩa trang Phú Quốc.

Ngoài ra, HĐND tỉnh An Giang còn thống nhất chuyển đổi 4ha đất rừng để xây dựng công trình Quốc phòng tại đặc khu Thổ Châu.

Ông Ngô Công Thức - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, đa số các công trình trên thuộc dự án trọng điểm trong kế hoạch phục vụ Hội nghị APEC năm 2027 tại Phú Quốc theo quyết định của Thủ tướng.

Trong đó, hồ chứa nước Cửa Cạn được kỳ vọng bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt ổn định, lâu dài cho khu vực phía Bắc đảo Phú Quốc trong bối cảnh đô thị hóa, dân số và du lịch tăng nhanh. Công trình cũng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng cấp nước đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, ổn định dân cư, phát triển vùng phụ cận theo hướng đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu.

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng quá tải, ùn ứ rác sinh hoạt hiện nay trên đảo Phú Quốc. Giúp giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tạo việc làm cho lao động địa phương.

oke.jpg
Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết, năm nay tỉnh được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao (từ 8,5%), triển khai hàng loạt dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027. Dù vậy, tỉnh vẫn đứng trước nhiều thách thức, như giải ngân vốn đầu tư công chậm, thu ngân sách chịu áp lực, tiến độ một số dự án lớn chưa đáp ứng yêu cầu; việc sắp xếp đơn vị hành chính cần sớm có cơ chế đồng bộ để bộ máy mới vận hành hiệu quả...

Để “gỡ nút thắt” trên, ông Nhàn đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh và các ngành, các cấp khẩn trương cụ thể hóa và triển khai nhanh, hiệu quả các nghị quyết. Trong đó tập trung vào 5 trọng tâm, gồm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng thu ngân sách (đặc biệt thu từ đất); hoàn tất thủ tục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng và phục vụ APEC 2027 để sớm khởi công; ổn định biên chế, tổ chức bộ máy; tăng cường phân cấp, hỗ trợ chính quyền cơ sở phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang đã thông qua việc miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Giang Thanh Khoa (51 tuổi) để nghỉ theo chế độ chính sách. Như vậy, hiện UBND tỉnh An Giang còn 5 phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, ông Nguyễn Thanh Phong, ông Lê Văn Phước, ông Lê Trung Hồ và ông Ngô Công Thức.

Nhật Huy
