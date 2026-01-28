Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè lên tiếng về vụ cháy xe bồn chở xăng M95 ở TPHCM

TPO - Xe bồn bị cháy chở xăng M95 – loại nhiên liệu có độ bắt lửa cao. Chiếc xe này sau khi hoàn tất thủ tục nhận hàng tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và di chuyển ra ngoài được khoảng 1 km thì bất ngờ phát hỏa vào trưa 28/1 trên đường Dương Cát Lợi, TPHCM.

Trưa 28/1, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đã phát đi thông tin chính thức liên quan đến vụ cháy xe bồn gây cột khói đen cao hàng chục mét trên đường Dương Cát Lợi (xã Nhà Bè, TPHCM), khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Clip vụ cháy xe bồn chở xăng M95

Theo đại diện Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, khoảng 11h15 cùng ngày, xe bồn chở xăng khoáng M95 sau khi hoàn tất việc nhận hàng tại Tổng kho và di chuyển ra ngoài được khoảng 1 km thì bất ngờ phát hỏa. Vị trí xảy ra sự cố nằm trên đường Dương Cát Lợi, đoạn gần giao lộ Huỳnh Tấn Phát.

Đại diện Tổng kho khẳng định, sự cố xảy ra hoàn toàn bên ngoài phạm vi Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, không ảnh hưởng đến hệ thống bồn bể cũng như hoạt động sản xuất, vận hành tại đơn vị.

Hình ảnh vụ cháy.

Ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu, Tổng kho đã kích hoạt phương án ứng cứu khẩn cấp, điều động đội PCCC chuyên ngành cùng trang thiết bị phối hợp với Công an TPHCM triển khai chữa cháy.

Do xe bồn chở xăng M95 – loại nhiên liệu có độ bắt lửa cao, lực lượng chức năng sử dụng bọt chữa cháy chuyên dụng (foam) để bao phủ bề mặt bồn chứa, ngăn nguy cơ cháy nổ lan rộng. Đồng thời, nhiều mũi phun nước liên tục làm mát khu vực xung quanh nhằm bảo đảm an toàn cho khu dân cư lân cận.

Lực lượng chức năng sử dụng bọt chữa cháy chuyên dụng để dập tắt vụ cháy.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, với sự phối hợp của nhiều lực lượng, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Trước đó, vụ hỏa hoạn đã khiến khu vực đường Dương Cát Lợi bị phong tỏa, khói đen dày đặc kèm theo nhiều tiếng nổ lớn làm hàng chục hộ dân hoảng loạn.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng phối hợp với Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và đơn vị vận chuyển tiếp tục điều tra, làm rõ.