Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè lên tiếng về vụ cháy xe bồn chở xăng M95 ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Xe bồn bị cháy chở xăng M95 – loại nhiên liệu có độ bắt lửa cao. Chiếc xe này sau khi hoàn tất thủ tục nhận hàng tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và di chuyển ra ngoài được khoảng 1 km thì bất ngờ phát hỏa vào trưa 28/1 trên đường Dương Cát Lợi, TPHCM.

Trưa 28/1, Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè đã phát đi thông tin chính thức liên quan đến vụ cháy xe bồn gây cột khói đen cao hàng chục mét trên đường Dương Cát Lợi (xã Nhà Bè, TPHCM), khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Clip vụ cháy xe bồn chở xăng M95

Theo đại diện Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, khoảng 11h15 cùng ngày, xe bồn chở xăng khoáng M95 sau khi hoàn tất việc nhận hàng tại Tổng kho và di chuyển ra ngoài được khoảng 1 km thì bất ngờ phát hỏa. Vị trí xảy ra sự cố nằm trên đường Dương Cát Lợi, đoạn gần giao lộ Huỳnh Tấn Phát.

Đại diện Tổng kho khẳng định, sự cố xảy ra hoàn toàn bên ngoài phạm vi Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, không ảnh hưởng đến hệ thống bồn bể cũng như hoạt động sản xuất, vận hành tại đơn vị.

623237199-122153628194937532-7387932850635216192-n-2391.jpg
Hình ảnh vụ cháy.

Ngay khi nhận được tín hiệu cầu cứu, Tổng kho đã kích hoạt phương án ứng cứu khẩn cấp, điều động đội PCCC chuyên ngành cùng trang thiết bị phối hợp với Công an TPHCM triển khai chữa cháy.

Do xe bồn chở xăng M95 – loại nhiên liệu có độ bắt lửa cao, lực lượng chức năng sử dụng bọt chữa cháy chuyên dụng (foam) để bao phủ bề mặt bồn chứa, ngăn nguy cơ cháy nổ lan rộng. Đồng thời, nhiều mũi phun nước liên tục làm mát khu vực xung quanh nhằm bảo đảm an toàn cho khu dân cư lân cận.

619399387-1299283228903970-8993473832904874690-n.jpg
Lực lượng chức năng sử dụng bọt chữa cháy chuyên dụng để dập tắt vụ cháy.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, với sự phối hợp của nhiều lực lượng, đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Trước đó, vụ hỏa hoạn đã khiến khu vực đường Dương Cát Lợi bị phong tỏa, khói đen dày đặc kèm theo nhiều tiếng nổ lớn làm hàng chục hộ dân hoảng loạn.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng phối hợp với Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và đơn vị vận chuyển tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#Xăng dầu #Xe bồn #Cháy nổ #Nhà Bè #TPHCM #Hỏa hoạn #Tổng kho #M95 #Chữa cháy #ổng kho Xăng dầu Nhà Bè

Xem thêm

Cùng chuyên mục