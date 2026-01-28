Trường hợp nào xe bị bùn che mờ biển số không bị xử phạt?

TPO - Xe ô tô khi đang tham gia giao thông mà gặp tình huống khách quan khiến biển số bị che mờ chữ số, lái xe sẽ không bị xử phạt sau khi CSGT xác minh thông qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình… Với các trường hợp lái xe để biển số bẩn lâu ngày, hoặc đã dừng đỗ, biết biển số bị che phủ, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển thì sẽ bị phạt.

Xe ô tô của nam tài xế bị CSGT Hà Nội xử phạt vì che lấp biển số.

Theo Cục CSGT, trong quá trình tham gia giao thông trên đường xuất hiện các tình huống khách quan khiến biển số bị che mờ chữ số như: thời tiết (mưa), đường lầy lội hoặc tình huống bất lợi dẫn đến biển số bị bùn đất, bụi, bẩn… che phủ mờ chữ số, lái xe sẽ không bị xử phạt đối với hành vi: “điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số” do đây là tình huống xảy ra khách quan, bất khả kháng.

Đối với các tình huống tài xế di chuyển liên tục trong quãng đường hành trình, thậm chí đi trên đường cao tốc thì không buộc phải dừng đỗ ngay để làm sạch biển số (sau khi gặp điều kiện khách quan làm biển số bị che phủ chữ, số trên biển), CSGT sẽ không xử phạt.

Tuy nhiên, khi dừng hành trình hoặc có điểm dừng đỗ đủ điều kiện an toàn, khuyến cáo lái xe cần làm sạch ngay biển số. Lực lượng CSGT sẽ xử phạt đối với các trường hợp lái xe để biển số bẩn lâu ngày, hoặc đã dừng đỗ, biết biển số bị che phủ, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển.

Khi bị CSGT dừng xe, tài xế gặp tình huống bất khả kháng có thể giải trình và lực lượng làm nhiệm vụ sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh (thông qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình…) trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Việc quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi để biển số bị che phủ mờ hoặc dán che biển số… cũng để phòng tránh các đối tượng lợi dụng việc cơ quan chức năng và hệ thống giám sát không nhận biết được biển số xe để thực hiện vi phạm giao thông hoặc thực hiện tội phạm trên đường.

Biển số ô tô được lau sạch.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một xe ô tô trong quá trình di chuyển ở Hà Nội bị lực lượng CSGT kiểm tra do biển số phía sau bị bùn che lấp không rõ chữ số. Sau đó, thông tin tài xế bị CSGT lập biên bản xử phạt nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế cho biết, trước đó 4 ngày đã điều khiển ô tô đi tỉnh Thanh Hóa. Do thời tiết mưa và đường bẩn, xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau. Khi về đến Hà Nội, mặc dù biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, đặc biệt là khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp nhưng do bận công việc nên tài xế chưa kịp đi rửa xe.

Tài xế trình bày, khi tổ CSGT thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, bản thân chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật nên có suy nghĩ chưa đúng.

Phòng CSGT Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt tài xế trên về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số với mức phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.