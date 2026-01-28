Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phong tỏa các tài khoản ngân hàng, bất động sản trị giá trên 600 tỷ đồng liên quan đường dây lừa đảo tiền ảo

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng thông qua dự án tiền ảo “DRK”.

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đang điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành do đối tượng Huỳnh Đức Vân (trú phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng) và đồng bọn thực hiện.

28-1ld1.jpg
Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Huỳnh Đức Vân

Kết quả điều tra xác định: Khoảng thời gian đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với các đối tượng khác tạo ra một dự án “ma” về đồng tiền ảo riêng mang tên “DRK” rồi đẩy mạnh truyền thông bằng nhiều thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để dẫn dụ nhiều người tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau khi dẫn dụ được nhiều nhà đầu tư tham gia, đến cuối năm 2021, các đối tượng quyết định đánh sập dự án “DRK”, xóa website, xóa fanpage và các hội nhóm liên quan nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư rồi bán qua tiền Việt Nam để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Công an xác định, nhóm đối tượng trên đã chiếm đoạt của nhà đầu tư số tiền điện tử gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng). Đến nay, cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng, bất động sản liên quan trị giá trên 600 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ai là người bị hại bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thành
#tiền ảo #Đà Nẵng #chiếm đoạt tài sản #lừa đảo #DRK #công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục