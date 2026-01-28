Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lời khai của nữ giúp việc bạo hành bà cụ 82 tuổi ở Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại cơ quan Công an, nữ giúp việc bạo hành bà cụ 82 tuổi ở Hà Nội khai, trong quá trình trông nom bà cụ bản thân đã không kiềm chế được và nhận thức những hành vi đó là sai trái.

Liên quan đến vụ bà cụ 82 tuổi bị bạo hành ở nhà tại ngõ 190 Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Tại cơ quan Công an, Bắc cho biết đã nhận công việc giúp việc cho gia đình bà cụ 82 tuổi ở phố Lò Đúc qua các nhóm tìm người giúp việc trên mạng với tiền công là 11 triệu đồng 1 tháng. Hằng ngày, Bắc chăm sóc và giúp bà cụ làm các việc cá nhân.

bao-hanh-1.png
Trương Thị Bắc.

Tuy nhiên, do bà cụ tuổi cao, gặp khó khăn trong quá trình chăm sóc nên Bắc không kiềm chế cảm xúc, dẫn đến hành vi bạo hành nạn nhân.

“Tôi biết là tôi sai hoàn toàn" - nữ giúp việc Trương Thị Bắc nói và cho biết, bản thân không được ăn học, không được hiểu biết…

Đối tượng xoay camera khi bạo hành cụ bà

Trung tá Phạm Tiến Dũng - Phó trưởng Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, ngay từ khi tiếp nhận thông tin, đơn vị xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tiến hành xác minh xử lý kiên quyết, triệt để, nhanh nhất để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định sau khi thực hiện các hành vi phạm tội, đối tượng đã xoay camera lắp đặt trong nhà nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, trước những chứng cứ đối tượng phải thừa nhận các hành vi vi phạm của bản thân.

Như tin đã đưa, ngày 10/1, anh C qua thăm mẹ 82 tuổi ở phố Lò Đúc thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ.

Khi kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc, nữ giúp việc Trương Thị Bắc đã nhiều lần đánh bà. Ngày 12/1, gia đình anh C trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Điều 140. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên;

c) Đối với 02 người trở lên.

Thanh Hà
#Vụ bạo hành người cao tuổi #Vai trò nữ giúp việc #Hành vi bạo hành và nhận thức #Xử lý pháp lý vụ việc #Trách nhiệm chăm sóc người già #Tác động của hành vi bạo lực #Nguyên nhân và hối hận của giúp việc #Tình hình tuyển dụng giúp việc qua mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục