Lời khai của nữ giúp việc bạo hành bà cụ 82 tuổi ở Hà Nội

TPO - Tại cơ quan Công an, nữ giúp việc bạo hành bà cụ 82 tuổi ở Hà Nội khai, trong quá trình trông nom bà cụ bản thân đã không kiềm chế được và nhận thức những hành vi đó là sai trái.

Liên quan đến vụ bà cụ 82 tuổi bị bạo hành ở nhà tại ngõ 190 Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ giúp việc Trương Thị Bắc (47 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Tại cơ quan Công an, Bắc cho biết đã nhận công việc giúp việc cho gia đình bà cụ 82 tuổi ở phố Lò Đúc qua các nhóm tìm người giúp việc trên mạng với tiền công là 11 triệu đồng 1 tháng. Hằng ngày, Bắc chăm sóc và giúp bà cụ làm các việc cá nhân.

Trương Thị Bắc.

Tuy nhiên, do bà cụ tuổi cao, gặp khó khăn trong quá trình chăm sóc nên Bắc không kiềm chế cảm xúc, dẫn đến hành vi bạo hành nạn nhân.

“Tôi biết là tôi sai hoàn toàn" - nữ giúp việc Trương Thị Bắc nói và cho biết, bản thân không được ăn học, không được hiểu biết…

Đối tượng xoay camera khi bạo hành cụ bà

Trung tá Phạm Tiến Dũng - Phó trưởng Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, ngay từ khi tiếp nhận thông tin, đơn vị xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm và tiến hành xác minh xử lý kiên quyết, triệt để, nhanh nhất để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định sau khi thực hiện các hành vi phạm tội, đối tượng đã xoay camera lắp đặt trong nhà nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan chức năng, trước những chứng cứ đối tượng phải thừa nhận các hành vi vi phạm của bản thân.

Như tin đã đưa, ngày 10/1, anh C qua thăm mẹ 82 tuổi ở phố Lò Đúc thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị sưng đỏ.

Khi kiểm tra camera của gia đình, anh C phát hiện trong quá trình chăm sóc, nữ giúp việc Trương Thị Bắc đã nhiều lần đánh bà. Ngày 12/1, gia đình anh C trình báo sự việc đến cơ quan Công an.