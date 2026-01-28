Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an Hải Phòng triển khai hệ thống camera AI phòng chống tội phạm tại các ngân hàng, tiệm vàng

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X
Hình ảnh camera AI nhận diện đặc điểm nhận dạng, hành vi của người tới phòng giao dịch ngân hàng.
Hình ảnh camera AI nhận diện đặc điểm nhận dạng, hành vi của người tới phòng giao dịch ngân hàng.

TPO - Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) vừa triển khai thí điểm hệ thống camera AI có thể nhận diện hình ảnh, các hành vi tiềm ẩn nguy hiểm tại các phòng giao dịch ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý. Qua đó, góp phần chủ động nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng) vừa triển khai thí điểm mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại các chi nhánh ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn.

Tại trụ sở chi nhánh một ngân hàng trên phố Lạch Tray (Hải Phòng), hệ thống camera AI được lắp đặt đồng bộ tại các vị trí trọng yếu như: sảnh giao dịch, khu vực cây ATM, kho quỹ, lối ra vào.

Khác với camera an ninh thông thường, camera AI được tích hợp các thuật toán có khả năng nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi và cảnh báo cho lực lượng công an phường kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động triển khai biện pháp xử lý các tình huống phát sinh.

tp-cap-gia-vien-2.jpg
Cán bộ trực 24/24 tại Công an phường Gia Viên (TP Hải Phòng).

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống là khả năng liên thông dữ liệu, kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy công an phường. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, thông tin, hình ảnh được truyền ngay về trung tâm chỉ huy để lực lượng chức năng kịp thời triển khai phương án xử lý.

Hệ thống camera AI được các kỹ sư công nghệ thiết lập nhiều mức độ cảnh báo. Ở mức độ cảnh báo từ xa, hệ thống sẽ nhận diện, phát hiện người đeo khẩu trang, đội mũ kín mặt để phát cảnh báo bằng giọng nói.

Khi phát hiện người mang theo vũ khí thô sơ, hệ thống tự động nhận diện, chụp ảnh, truyền cảnh báo về chỉ huy công an phường và lãnh đạo đơn vị.

Đặc biệt, trong trường hợp phát hiện đối tượng mang theo vũ khí nóng, hoặc dùng vũ lực, đe dọa bằng vũ lực, hệ thống sẽ kích hoạt chế độ khẩn cấp, đồng thời gửi tín hiệu cảnh báo và định vị chính xác, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường, xử lý kịp thời.

82a9635c-16a9-4a94-82d5-7a1c4bb7eea0.png
Hình ảnh camera AI nhận diện đặc điểm nhận dạng, hành vi của người tới phòng giao dịch ngân hàng.

Trong thời gian thí điểm mô hình, các chuyên gia công nghệ tiếp tục lập trình, đào tạo AI mở rộng mức độ cảnh báo về một số hành vi nguy hiểm như: người đi lại nhiều lần, loanh quanh khu vực nhưng không vào giao dịch... Camera AI sẽ chụp ảnh, nhận diện đối tượng rồi truyền thông tin, hình ảnh thông báo tới lực lượng chức năng phòng ngừa.

Phường Gia Viên được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và quy mô dân số của phường Đằng Giang, một phần phường Cầu Đất, Lạch Tray, Đông Khê và Gia Viên (cũ), đều có bề dày thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên địa bàn phường hiện có 60 chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng, 49 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý với lưu lượng giao dịch lớn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Đại diện lãnh đạo Công an phường Gia Viên cho biết, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đơn vị đã xác định, công tác phòng ngừa phải đi trước một bước. Chủ động trong công tác nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý tình huống phát sinh, lấy công nghệ làm công cụ hỗ trợ đắc lực, qua đó nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh, trật tự tại các chi nhánh ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý”, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, đoàn thể. Qua đó, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Công an Hải Phòng #camera AI #phòng chống tội phạm #an ninh trật tự

Xem thêm

Cùng chuyên mục