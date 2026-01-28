'Tổng tài' không thừa nhận ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê

TPO - "Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi) trong giai đoạn điều tra không thừa nhận hành vi chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc nhở không được hút thuốc.

Chiều 27/1, Tòa án nhân dân khu vực 3, Hà Nội, mở phiên xét xử bị cáo bị cáo Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi, biệt danh ‘tổng tài’) và Nguyễn Long Vũ (24 tuổi) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, do nhân chứng vắng mặt, Hội đồng xét xử quyết định hoãn để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Phiên sẽ tái mở lại vào sáng 30/1.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê trong một khu đô thị tại Hà Nội, Thiên hút thuốc nên bị nhân viên quán là anh M. (29 tuổi, cũng là con chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu dừng lại.

Đến lần thứ 3 anh M. nói, bị cáo Thiên giơ tay chỉ lên trời (tức ám chỉ ra hiệu). Thấy vậy, bị cáo Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt anh M. đang ngồi trong quầy pha chế làm anh ngã ra sàn.

Bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ.

Sau hai cú đấm của Vũ, Thiên tiếp tục giơ bàn tay chỉ lên trời ra hiệu rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi sau đó cả nhóm rời đi.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại và chủ quán đăng tải lên mạng xã hội, trình báo công an.

Clip quay lại hành vi của Thiên và Vũ lan truyền mạnh, nhận hàng nghìn bình luận bày tỏ bức xúc.

Hai ngày sau khi gây án, Thiên và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán là mẹ của anh M. từ chối tiếp chuyện, yêu cầu rời đi.

Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh 'tổng tài' chỉ tay ra lệnh đánh người.

Quá trình điều tra, anh M. cho hay quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc.

Khi thấy Thiên hút thuốc, anh nhắc nhở nhiều lần nhưng đối tượng không nghe mà vẫn tiếp tục.

Đến nay, anh M. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý hai bị cáo theo luật.

Quá trình điều tra, bị cáo Vũ thừa nhận hành vi, bị cáo Thiên không thừa nhận.