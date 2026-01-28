Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

'Tổng tài' không thừa nhận ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi) trong giai đoạn điều tra không thừa nhận hành vi chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc nhở không được hút thuốc.

Chiều 27/1, Tòa án nhân dân khu vực 3, Hà Nội, mở phiên xét xử bị cáo bị cáo Nguyễn Văn Thiên (27 tuổi, biệt danh ‘tổng tài’) và Nguyễn Long Vũ (24 tuổi) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, do nhân chứng vắng mặt, Hội đồng xét xử quyết định hoãn để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Phiên sẽ tái mở lại vào sáng 30/1.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 14h30 ngày 17/9/2025, tại quán cà phê trong một khu đô thị tại Hà Nội, Thiên hút thuốc nên bị nhân viên quán là anh M. (29 tuổi, cũng là con chủ quán) nhắc nhở, yêu cầu dừng lại.

Đến lần thứ 3 anh M. nói, bị cáo Thiên giơ tay chỉ lên trời (tức ám chỉ ra hiệu). Thấy vậy, bị cáo Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt anh M. đang ngồi trong quầy pha chế làm anh ngã ra sàn.

screen-shot-2026-01-27-at-213847.png
Bị cáo Nguyễn Văn Thiên và Nguyễn Long Vũ.

Sau hai cú đấm của Vũ, Thiên tiếp tục giơ bàn tay chỉ lên trời ra hiệu rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi sau đó cả nhóm rời đi.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại và chủ quán đăng tải lên mạng xã hội, trình báo công an.

Clip quay lại hành vi của Thiên và Vũ lan truyền mạnh, nhận hàng nghìn bình luận bày tỏ bức xúc.

Hai ngày sau khi gây án, Thiên và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán là mẹ của anh M. từ chối tiếp chuyện, yêu cầu rời đi.

screen-shot-2026-01-27-at-215249.png
Ảnh cắt từ clip ghi lại cảnh 'tổng tài' chỉ tay ra lệnh đánh người.

Quá trình điều tra, anh M. cho hay quán phục vụ nhiều người, không gian kín, đã có biển quy định cấm hút thuốc.

Khi thấy Thiên hút thuốc, anh nhắc nhở nhiều lần nhưng đối tượng không nghe mà vẫn tiếp tục.

Đến nay, anh M. không yêu cầu bồi thường dân sự, đề nghị xử lý hai bị cáo theo luật.

Quá trình điều tra, bị cáo Vũ thừa nhận hành vi, bị cáo Thiên không thừa nhận.

Hoàng An
#Tổng tài #Tổng tài đánh người #Xét xử tổng tài #Đánh người ở quán cà phê

Xem thêm

Cùng chuyên mục