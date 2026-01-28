Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xử phạt người đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng công an

Hoài Văn
TPO - Người đàn ông 52 tuổi ở thành phố Đà Nẵng vừa bị xử phạt hành chính vì đăng tải thông tin sai sự thật, mang tính công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng công an thành phố.

Ngày 28/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa xử phạt cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật.

Công an làm việc với ông D.A.V

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân do ông D.A.V (SN 1973, trú phường Điện Bàn, TP. Đà Nẵng) quản lý đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng công an thành phố.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Điện Bàn đã tiến hành xác minh, làm rõ và mời ông D.A.V lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông V. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, cho biết do hạn chế trong nhận thức pháp luật, thiếu kiểm chứng thông tin nên đã chia sẻ các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức và trật tự xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Điện Bàn đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông D.A.V số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định pháp luật hiện hành.

Sau khi bị xử lý, ông V. đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt và tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm khỏi mạng xã hội.

Hoài Văn
