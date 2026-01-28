Nhóm trộm cắp tiền công đức liên tỉnh sa lưới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Lợi dụng đêm khuya, vắng người, nhóm 6 đối tượng là thanh thiếu niên quê Nghệ An đã liên tiếp trộm tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn nhiều tỉnh, thành.

Ngày 28/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trộm cắp tài sản", liên quan một nhóm thanh thiếu niên trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.

Theo công an, đây là nhóm thanh thiếu niên đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tiền công đức tại các nhà thờ trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thanh Hóa và Ninh Bình.

1000020697.jpg
Nhóm đối tượng bị triệu tập, làm rõ hành vi.

Trước đó, Công an phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận tin báo về việc xảy ra vụ trộm cắp tiền công đức tại một nhà thờ trên địa bàn với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 6 triệu đồng.

Quá trình điều tra, công an xác định nhóm đối tượng gồm: N.T.L.N. (SN 2009), H.S.D.K. (SN 2010), T.V.K. (SN 2009), N.Đ.D. (SN 2010), T.T.K. (SN 2008) và N.A.S. (SN 2009), cùng trú tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, đã gây ra vụ việc nên triệu tập làm việc. Tại cơ quan điều tra, ban đầu nhóm đối tượng thừa nhận hành vi.

Công an xác định, từ tháng 10/2025 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tiền công đức tại các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 68 triệu đồng.

Nhóm đối tượng thường đến các nhà thờ, cơ sở tôn giáo vào đêm khuya, vắng người và sự sơ hở trong công tác quản lý, trông coi tài sản để đột nhập vào, trộm tài sản. Tài sản trộm được, nhóm thanh thiếu niên chia nhau tiêu xài.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hoàng Phúc
