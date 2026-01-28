Bí thư Phú Thọ: Hiệu quả triển khai Nghị quyết Đại hội phải đo đếm được trong đời sống của hơn 4 triệu người dân đất Tổ

TPO - Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phú Thọ nhanh chóng đưa tinh thần nghị quyết thành hành động cụ thể. Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, thước đo cao nhất về hiệu quả triển khai các quyết sách là lợi ích và hạnh phúc của hơn 4 triệu người dân Đất Tổ.

Trả lời báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là mốc son lịch sử quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng của dân tộc. Đại hội đã xác định những quyết sách có tính “bệ phóng” để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; đề ra 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Yêu cầu xuyên suốt đối với giai đoạn phát triển mới được xác định rất rõ, đó là: Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương.

Quán triệt tinh thần này, Phú Thọ sẽ tập trung cao độ, cụ thể hóa các văn kiện Đại hội XIV, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và việc triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị đã ban hành thời gian qua, đặc biệt là các Nghị quyết về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân... Việc triển khai bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tạo kết quả, tác động cụ thể, bám sát tinh thần Đại hội, vừa phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, vừa góp phần thiết thực vào sự phát triển chung của cả nước.

“Chúng tôi xác định, Phú Thọ phải tiên phong trong kỷ nguyên mới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, sứ mệnh của tỉnh là trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và là cầu nối giữa vùng Thủ đô với vùng Tây Bắc, kết nối chặt chẽ với các cực tăng trưởng lớn của cả nước”, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Để làm được điều này, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự chủ, tự cường để nắm bắt thời cuộc; lấy truyền thống văn hóa, con người làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm đột phá phát triển.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, sức mạnh đại đoàn kết của Phú Thọ được xây dựng trên nền tảng “chính trị thống nhất - kinh tế sẻ chia - xã hội gắn kết”, đảm bảo lợi ích chung và sự phát triển hài hòa trên toàn tỉnh. Tỉnh sẽ kiên quyết xóa bỏ tư duy cục bộ địa phương; mọi quyết sách đều hướng đến lợi ích chung của hơn 4 triệu người dân Đất Tổ.

Cùng với đó, tỉnh sẽ điều tiết hiệu quả nguồn lực, đầu tư hợp lý cho các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Đồng thời, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, phát huy trí tuệ, bản lĩnh, hệ giá trị và bản sắc văn hóa của con người Phú Thọ, xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh, an toàn, phát triển.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ cho biết, tỉnh sẽ quyết liệt hoàn thiện và thực thi thể chế kiến tạo phát triển, tháo gỡ các rào cản, khơi thông nguồn lực; chuyển từ tư duy quản lý nhà nước sang tư duy kiến tạo, đồng hành và phục vụ Nhân dân; xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Trong đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản trị và quyết định dựa trên dữ liệu; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, thủ tục hành chính trực tuyến, toàn trình cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ...

Đặc biệt, tỉnh sẽ chuyển từ tư duy phát triển theo chiều rộng, phụ thuộc tài nguyên, thâm dụng lao động sang phát triển theo chiều sâu; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính, lấy năng suất, chất lượng, hiệu quả, tác động lan tỏa làm thước đo.

“Đây là động lực chính để Phú Thọ bứt phá, đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững, bao trùm, toàn diện, không đánh đổi môi trường, xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Trên tất cả, mọi sự phát triển đều phải hướng đến hạnh phúc, ấm no, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân theo tinh thần lấy “Dân là gốc” của Đại hội XIV” - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định.