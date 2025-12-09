Nhiễm đồng thời sán lá gan lớn và giun đũa chó mèo vì thói quen xấu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

TPO - Người đàn ông 53 tuổi ngứa toàn thân suốt gần một năm, đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra bệnh. Mới đây bệnh nhân được các bác sĩ cảnh báo bị nhiễm ký sinh trùng do thói quen xấu và có thể âm thầm tàn phá gan, gây biến chứng nặng và thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện sớm.

Anh L.T.T, 53 tuổi đến Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) trong tình trạng ngứa toàn thân, nổi mẩn kéo dài và đau từng cơn vùng hạ sườn phải. Những triệu chứng này đeo bám anh gần một năm, dù đã đi khám ở nhiều nơi, sử dụng nhiều loại thuốc và từng nằm viện điều trị kéo dài nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Do biểu hiện chủ yếu là ngứa và nổi mẩn đỏ, bệnh dễ bị nhầm với các rối loạn da liễu thông thường, khiến thời gian chẩn đoán bị kéo dài. Tuy nhiên, căn nguyên thực sự lại xuất phát từ thói quen ăn uống không an toàn của bệnh nhân.

img-1511.jpg
Bác sĩ Hương khám cho bệnh nhân.

Theo lời kể, anh T. thường xuyên dùng các món tái sống như tiết canh, thịt tái, dê tái, gỏi cá, nội tạng động vật và rau sống không đảm bảo vệ sinh. Đây là những nguồn lây phổ biến của sán lá gan lớn, giun đũa chó mèo cùng nhiều loại ký sinh trùng. “Thói quen ăn uống không an toàn chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng”, BSCKII Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, cho biết.

Khi tiếp nhận, bệnh nhân được thăm khám lâm sàng, làm xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả ghi nhận anh T. dương tính với sán lá gan lớn và giun đũa chó mèo, đồng thời phát hiện ổ áp xe gan kích thước gần 5 cm, kèm tăng chỉ số viêm và bạch cầu ái toan. “Ổ áp xe gan khá lớn. Nếu đến muộn có thể dẫn đến vỡ ổ áp xe và nhiễm khuẩn huyết”, bác sĩ Hương cảnh báo.

Bệnh nhân được áp dụng phác đồ điều trị gồm chọc hút ổ áp xe, dùng thuốc diệt ký sinh trùng, kháng sinh kiểm soát nhiễm trùng và theo dõi sát các chỉ số viêm, men gan và bạch cầu ái toan. Sau điều trị nội trú và theo dõi ngoại trú, bạch cầu ái toan trở về mức bình thường, ổ áp xe gan thu nhỏ và không còn dịch mủ. Các triệu chứng sốt, đau hạ sườn phải và ngứa toàn thân giảm rõ rệt. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo bác sĩ Hương, nhiễm ký sinh trùng là bệnh lý dễ bị bỏ sót do thường khởi phát bằng những biểu hiện mơ hồ như ngứa kéo dài dễ nhầm với dị ứng. Khi ký sinh trùng xâm nhập sâu vào cơ quan nội tạng, chúng có thể gây áp xe gan, tổn thương mắt dẫn đến giảm thị lực hoặc gây đau đầu, co giật nếu ấu trùng vào não. Những biến chứng này đều nguy hiểm và thường xuất hiện sau thời gian dài bệnh âm thầm tiến triển.

Trường hợp của anh T. cho thấy sự chủ quan với thực phẩm tái, sống và nội tạng động vật có thể dẫn tới nhiễm ký sinh trùng nặng, gây tổn thương gan và nhiều cơ quan khác. Sau điều trị, anh được khuyến cáo tái khám định kỳ và thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống để tránh tái nhiễm.

Bác sĩ Hương khuyến cáo người dân cần ăn chín uống sôi, tránh các món tái sống và rửa sạch rau củ trước khi chế biến. Đồng thời, giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để ngăn ngừa ký sinh trùng xâm nhập. Việc tẩy giun định kỳ, giữ vệ sinh môi trường và chủ động đi khám khi có biểu hiện kéo dài như ngứa, đau bụng, rối loạn tiêu hoá cũng rất quan trọng trong phòng ngừa bệnh.

Hà Minh
#Nhiễm ký sinh trùng #Nguy cơ từ thực phẩm tái sống #Biến chứng của sán lá gan lớn và giun đũa #Chẩn đoán nhầm với rối loạn da liễu #Phòng ngừa nhiễm ký sinh trùng #Điều trị ổ áp xe gan

