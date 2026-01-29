Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Hà Nội công bố môn thi thứ ba Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Hà Linh
TPO - Chiều 29/1, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo môn thi thứ ba, Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay. Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi chung với 3 môn thi để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027.

Ngoài môn Toán và Ngữ văn theo quy định của Bộ GD&ĐT, năm nay Hà Nội chốt môn Ngoại ngữ làm môn thi thứ 3 để lấy kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở).

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp trung học cơ sở thuộc chương trình Giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Đối với môn ngoại ngữ, thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường trung học cơ sở).

mon-thi.jpg
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội hằng năm có số lượng thí sinh dự thi rất lớn.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có khoảng 140.000 học sinh tốt nghiệp THCS, chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Hằng năm, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT của Hà Nội có số lượng thí sinh dự thi rất lớn, lên tới con số hơn 100.000 em. Trong số đó, sẽ chỉ có khoảng 60 - 64% học sinh đỗ vào các trường THPT công lập. Do đó, năm nào học sinh, phụ huynh cũng căng thẳng, áp lực vì kỳ thi vượt cấp này.

Các giáo viên, chuyên gia cho rằng, Hà Nội cần tăng số lượng trường THPT công lập, tăng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm sẽ "giải được bài toán" về áp lực thi tuyển lớp 10.

Trước đó, các địa phương như: Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Huế, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Cao Bằng... cũng đã công bố phương án tuyển sinh THPT. Đa số địa phương đều "chốt" ngoại ngữ là môn thi thứ ba để tuyển sinh đầu cấp bậc THPT.

Hà Linh
