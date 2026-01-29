Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Hà Nội lí giải nguyên nhân hai năm liên tiếp chọn ngoại ngữ làm môn thi thứ ba

Hà Linh
TPO - Ngoại ngữ trở thành môn thi thứ ba, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học tới, theo công bố của Sở GD&ĐT Hà Nội. Một trong những nguyên nhân Hà Nội chọn ngoại ngữ là nhằm từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Sau nhiều ngày học sinh mong ngóng, chiều 29/1, Hà Nội đã chốt môn thi thứ ba là ngoại ngữ để tuyển sinh lớp 10. Như vậy, năm nay, học sinh sẽ dự thi 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ lấy kết quả xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập và một số trường tư thục.

Năm ngoái, Hà Nội cũng chọn Ngoại ngữ làm bài thi thứ ba. Theo quy chế tuyển sinh đầu cấp của Bộ GD&ĐT, môn thi, bài thi thứ ba không được lựa chọn quá 3 năm liên tiếp.

Lí giải về việc năm nay tiếp tục chốt ngoại ngữ làm môn thi thứ ba, Sở GD&ĐT cho biết, một trong những căn cứ quan trọng là Nghị quyết số 71/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong đó có việc tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Học sinh Hà Nội dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm 2025.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045".

Đề án "tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045" nhấn mạnh: Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, dạy học bằng tiếng Anh, xây dựng hệ sinh thái ngôn ngữ tiếng Anh trong trường học; tạo môi trường thuận lợi nhất để tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Ngoài ra, trước khi “chốt” phương án thi, Sở GD&ĐT đã khảo sát ý kiến các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các trường lựa chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Như vậy, đến thời điểm này đã có khoảng chục tỉnh, thành phố công bố phương án thi tuyển lớp 10 THPT năm học tới. Trong đó, đa số địa phương đều tổ chức thi tuyển 3 môn thi và chọn ngoại ngữ là môn thi thứ ba để lấy kết quả tuyển sinh.

Hà Linh
