Dự kiến hỗ trợ 450 nghìn đồng tiền ăn trưa cho học sinh trường nội trú

TPO - Bộ GD&ĐT cho biết, đơn vị vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền nhằm lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo quy định các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho học sinh. Trong đó, học sinh bán trú buổi trưa, dự kiến sẽ được hỗ trợ tiền ăn là 450 nghìn đồng; 8 kg gạo/tháng/học sinh mỗi tháng. Thời gian hưởng không quá 9 tháng trong một năm học.

Học sinh nội trú mức hỗ trợ tiền ăn được xác định là 1,17 triệu đồng; 15 kg gạo/tháng/học sinh nhằm đảm bảo ăn ngày 3 bữa. Thời gian hưởng không quá 9 tháng trong một năm học.

Bên cạnh đó, mỗi năm học, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ 2.05 triệu đồng mua đồng phục và học phẩm phục vụ học tập. Riêng học sinh nội trú, ở mỗi cấp học, được cấp một lần hiện vật gồm chăn, màn và đồ dùng cá nhân trị giá 2,05 triệu đồng/học sinh.

Không chỉ tập trung hỗ trợ học sinh, dự thảo Nghị định còn quy định các chính sách nhằm tăng cường điều kiện hoạt động cho các trường phổ thông nội trú như: ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh.

Học sinh các trường phổ thông nội trú, bán trú dự kiến được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ.

Các trường được hỗ trợ kinh phí 900 nghìn đồng cho mỗi học sinh trong một năm học để tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đặc thù của loại hình trường.

Ngoài ra, dự thảo cũng điều chỉnh việc xét duyệt học sinh vào trường nội trú được thực hiện ngay trong kỳ tuyển sinh theo kế hoạch của trường, mỗi học sinh chỉ xét duyệt một lần cho toàn bộ cấp học.

Trong trường hợp số lượng đăng ký vượt quá chỉ tiêu, việc xét duyệt học sinh nội trú được thực hiện theo thứ tự ưu tiên gồm trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, học sinh thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo, học sinh thường trú tại vùng đặc biệt khó khăn hoặc có nhà ở xa trường và con gia đình chính sách.

Việc ban hành Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần chăm lo tốt hơn cho học sinh vùng biên giới, hạn chế tình trạng bỏ học, nâng cao dân trí, đồng thời tăng cường ổn định xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh tại các địa bàn chiến lược của Tổ quốc.

Theo Bộ GD&ĐT, loại hình trường phổ thông nội trú lần đầu tiên được đưa vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Hiện nay, các chính sách cho học sinh học tại trường phổ thông nội trú và chính sách cho trường phổ thông nội trú chưa được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào.

Do vậy, dự thảo Nghị định này nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm công bằng trong giáo dục giữa các vùng miền trên cả nước