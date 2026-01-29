Sân bay Tân Sơn Nhất giám sát chặt hành khách từ vùng dịch bệnh virus Nipah

Ngày 29/1, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) thông tin về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah.

Đơn vị này yêu cầu các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC).

Theo đó, những người nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ sẽ được hướng dẫn đến khu vực cách ly tạm thời để kiểm tra dịch tễ và khám sàng lọc. Các trường hợp nghi nhiễm sẽ bị áp dụng biện pháp cách ly, xử lý y tế theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Đồng thời, các dấu hiệu nghi ngờ cần đặc biệt lưu ý gồm đau nhức khớp, đau đầu, nôn mửa, đau họng, ở giai đoạn nặng hơn có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức hoặc viêm não cấp tính.

Sân bay Tân Sơn Nhất sẽ triển khai khẩn các biện pháp phòng chống virus Nipah

Đối với hành khách, đơn vị khuyến cáo hạn chế đến các vùng có dịch nếu không thực sự cần thiết. Những người trở về từ vùng dịch, đặc biệt là các nước như Ấn Độ hay Thái Lan, cần tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Nếu có triệu chứng như đau đầu, nôn mửa, lú lẫn hay co giật, cần liên hệ ngay với cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc người khác và khai báo rõ tiền sử đi lại.

Để phòng bệnh hiệu quả, mọi người cần thực hiện "ăn chín, uống sôi", rửa sạch và gọt vỏ trái cây trước khi ăn. Tuyệt đối không ăn hoặc uống các loại trái cây có dấu hiệu bị động vật như dơi, chim cắn hoặc gặm nhấm; tránh uống trực tiếp nước nhựa cây thốt nốt hay nhựa dừa sống chưa qua chế biến.

Cần tránh tiếp xúc gần với dơi ăn quả và các động vật có khả năng lây truyền cao; luôn rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc với động vật hoặc khi chăm sóc người bệnh.

Khi chăm sóc hoặc điều trị người nghi ngờ mắc bệnh, bắt buộc phải sử dụng khẩu trang, găng tay và đồ bảo hộ cá nhân.