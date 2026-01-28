Phòng chống dịch bệnh do vi rút Nipah: Đà Nẵng kiểm soát chặt nguồn khách từ Ấn Độ

Ngày 28/1, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, các bệnh viện của bộ, ngành trên địa bàn thành phố cũng như các cơ sở y tế tư nhân về việc chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh do vi rút Nipah.

Sở yêu cầu các đơn vị chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình bệnh do vi rút Nipah trên thế giới; tuyệt đối không chủ quan, lơ là; kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm phù hợp, hiệu quả. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ngay tại các cửa khẩu, cơ sở y tế, cơ quan, đơn vị và tại cộng đồng; giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là các trường hợp đi về từ các quốc gia đang lưu hành dịch bệnh như Ấn Độ và các vùng lân cận, nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh và xử lý ngay tại cửa khẩu.

Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của du khách Ấn Độ. Ảnh: Thanh Hiền.

Riêng nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Chú trọng quan sát, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ (sốt, ho, khó thở, mệt mỏi bất thường), đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc có hành trình liên quan đến Ấn Độ thông qua TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hoặc quá cảnh qua nước thứ ba. Phối hợp chặt chẽ với cảng vụ hàng không, hãng hàng không, công an cửa khẩu…trong việc cung cấp thông tin hành trình của hành khách, hỗ trợ kiểm soát và xử lý tình huống y tế phát sinh.

Khi phát hiện hành khách có dấu hiệu nghi ngờ, chủ động khai thác lịch sử đi lại, quá cảnh và tiếp xúc trong thời gian gần đây để đánh giá nguy cơ, không áp dụng đại trà khi chưa có yêu cầu của Bộ Y tế.

Sẵn sàng phương án xử lý trường hợp nghi ngờ. Rà soát, chuẩn bị khu vực cách ly tạm thời tại sân bay; tổ chức xử lý ban đầu, thông báo và phối hợp với cơ sở y tế theo đúng quy trình khi phát hiện trường hợp nghi ngờ dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tăng cường sàng lọc, chủ động phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tại các khu vực tiếp đón, đăng ký khám bệnh, các phòng khám ngoại trú, điều trị nội trú. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ cần tập trung khai thác yếu tố dịch tễ (tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, đi/đến/trở về từ vùng dịch) để khẩn trương thực hiện các hoạt động can thiệp y tế, cách ly tạm thời (không gây hoang mang, không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn của đơn vị), phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế khu vực để triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh phù hợp theo quy định.

Từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/1/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah (trong đó có 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal. Bệnh do vi rút Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, vi rút này lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (tại Ấn Độ hiện nay truyền qua loài dơi ăn quả), hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm vi rút và cũng có thể lây truyền từ người sang người (qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân); thời gian ủ bệnh trong khoảng 4-14 ngày, người nhiễm vi rút có thể có các triệu chứng: đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh cho thấy viêm não cấp tính.

Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chức năng chú trọng quan sát, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ, đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc có hành trình liên quan đến Ấn Độ. Ảnh: Thanh Hiền.

Các đợt bùng phát dịch do virus Nipah mới chỉ được ghi nhận tại Bangladesh, Ấn Độ, Malaysia, Philippines và Singapore. Tuy nhiên, loài dơi ăn quả mang virus Nipah lại phân bố trên khắp khu vực châu Á, Nam Thái Bình Dương và Úc. Tổng số ca bệnh tại Ấn Độ được báo cáo đã tăng lên 5 ca, trong đó bổ sung thêm các ca là bác sĩ/điều dưỡng/nhân viên y tế có liên quan đến ca bệnh ban đầu, khoảng gần 100 người tiếp xúc gần đã được cách ly và theo dõi y tế. Đến ngày 27/1/2026, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Nipah.