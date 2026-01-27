Bộ Y tế hỏa tốc yêu cầu siết chặt phòng, chống dịch virus Nipah

TPO - Trước nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam, tối 27/1, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ sở y tế trên cả nước tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, chủ động phát hiện sớm, cách ly và kiểm soát lây nhiễm.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tỷ lệ tử vong rất cao, được ghi nhận dao động từ 40–75%. Hiện nay, bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu.

Virus Nipah chủ yếu lây truyền từ động vật sang người, qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm vi rút. Ngoài ra, bệnh cũng có thể lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của người bệnh.

Thời gian ủ bệnh từ 4–14 ngày. Người nhiễm có thể xuất hiện các triệu chứng ban đầu như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng; sau đó có thể tiến triển nặng với chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức và các dấu hiệu thần kinh của viêm não cấp.

Virus Nipah lây từ động vật sang người.

Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27/12/2025 đến 26/1/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah, trong đó có 2 trường hợp được xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện thuộc bang Tây Bengal.

Trước diễn biến trên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, y tế các Bộ, ngành và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Cụ thể, các đơn vị cần tăng cường công tác phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và những người tiếp xúc gần với các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh, đặc biệt lưu ý các trường hợp mới đến từ quốc gia đang có dịch trong vòng 14 ngày.

Bên cạnh đó, các cơ sở y tế phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc kiểm soát nhiễm khuẩn; thực hiện cách ly nghiêm ngặt đối với tất cả các trường hợp nghi ngờ hoặc xác định mắc vi rút Nipah tại cơ sở điều trị.

Bộ Y tế cũng yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới; đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân không hoang mang, lo lắng, đồng thời thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh. Việc phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ để kịp thời cách ly, chẩn đoán, điều trị và kiểm soát lây nhiễm được nhấn mạnh là yêu cầu then chốt.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung công văn hỏa tốc này.

Virus Nipah là tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm, có tỉ lệ tử vong cao, cần được giám sát chặt chẽ. Virus này lần đầu tiên được ghi nhận trong đợt dịch tại Malaysia năm 1998, sau đó xuất hiện rải rác ở một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á, trong đó có Ấn Độ.

Virus Nipah là bệnh lây truyền từ động vật sang người. Virus này cũng có khả năng lây từ người sang người, đặc biệt trong quá trình chăm sóc, điều trị, nếu không bảo đảm kiểm soát nhiễm khuẩn.

Các đợt dịch trước đây đều ghi nhận số ca không lớn nhưng bệnh cảnh thường nặng. Tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%. Hiện bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu cho cả người và động vật.

Người mắc virus Nipah có thể khởi phát với sốt, đau đầu, đau cơ, sau đó diễn tiến nhanh sang suy hô hấp, viêm não cấp và tử vong.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế nhấn mạnh: "Đây là bệnh lây truyền từ động vật sang người, nên công tác giám sát phải được thực hiện đồng thời trên cả người và động vật và tất nhiên căn cứ vào sự xuất hiện yếu tố dịch tễ để thực hiện các biện pháp giám sát phù hợp.

Chúng ta không chủ quan, nhưng cũng không nên quá lo lắng. Bệnh do virus Nipah sẽ không có nguy cơ bùng dịch lớn tại Việt Nam nếu chúng ta thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa".