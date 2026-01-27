Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ vùng bão lũ

P.V

Nu Skin Việt Nam phối hợp chương trình Chung Tay Tái Thiết thuộc Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund triển khai hoạt động hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ tại Khánh Hòa. Doanh nghiệp trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.

image001-6855.jpg
Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ vùng bão lũ

Các phần quà được trao đến phụ nữ tại Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và một số xã thuộc huyện Diên Khánh — những địa phương chịu thiệt hại nặng về nhà ở, hạ tầng và điều kiện sinh hoạt sau mưa lũ. Phụ nữ là nhóm dễ gặp rủi ro về sức khỏe và vệ sinh cá nhân trong thiên tai, nên nhu cầu hỗ trợ các sản phẩm chăm sóc thiết yếu rất cấp thiết.

Thông qua phối hợp với chính quyền địa phương, sản phẩm được trao tận tay người dân, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời. Scion Intimate Gentle Wash có công thức dịu nhẹ, hỗ trợ làm sạch, chăm sóc vùng da nhạy cảm hằng ngày, phù hợp khi điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.

Đại diện Nu Skin Việt Nam cho biết hoạt động nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe phụ nữ vùng bị ảnh hưởng, đồng thời lan tỏa thông điệp sẻ chia trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Chương trình thuộc cam kết cộng đồng của Nu Skin với tinh thần Force For Good, hướng đến nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

P.V
#Nu Skin Việt Nam #bão lũ #phụ nữ #hỗ trợ

Cùng chuyên mục