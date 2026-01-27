Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ vùng bão lũ

Nu Skin Việt Nam phối hợp chương trình Chung Tay Tái Thiết thuộc Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund triển khai hoạt động hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ tại Khánh Hòa. Doanh nghiệp trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash, tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng.

Các phần quà được trao đến phụ nữ tại Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và một số xã thuộc huyện Diên Khánh — những địa phương chịu thiệt hại nặng về nhà ở, hạ tầng và điều kiện sinh hoạt sau mưa lũ. Phụ nữ là nhóm dễ gặp rủi ro về sức khỏe và vệ sinh cá nhân trong thiên tai, nên nhu cầu hỗ trợ các sản phẩm chăm sóc thiết yếu rất cấp thiết.

Thông qua phối hợp với chính quyền địa phương, sản phẩm được trao tận tay người dân, bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời. Scion Intimate Gentle Wash có công thức dịu nhẹ, hỗ trợ làm sạch, chăm sóc vùng da nhạy cảm hằng ngày, phù hợp khi điều kiện sinh hoạt còn hạn chế.

Đại diện Nu Skin Việt Nam cho biết hoạt động nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe phụ nữ vùng bị ảnh hưởng, đồng thời lan tỏa thông điệp sẻ chia trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai.

Chương trình thuộc cam kết cộng đồng của Nu Skin với tinh thần Force For Good, hướng đến nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.