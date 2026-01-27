Nếu ngày dự sinh rơi vào dịp Tết, mẹ bầu cần chuẩn bị gì?

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt. Nếu thời điểm dự sinh rơi vào dịp Tết, thai phụ và gia đình cần chuẩn bị những vấn đề gì?

Ths - Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn – trưởng Phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Bình Phú (TP.HCM) trong thai kỳ, hệ miễn dịch của mẹ bầu suy giảm sinh lý, khiến cơ thể dễ bị tác động bởi thời tiết lạnh, ẩm khi chuyển mùa Đông – Xuân; Chế độ ăn nhiều dầu mỡ, mặn, ngọt; Thức khuya, sinh hoạt đảo lộn; Đi lại nhiều, tiếp xúc nơi đông người… Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi nếu không được theo dõi kịp thời.

Mẹ bầu dễ mắc bệnh gì khi giao mùa?

Thời điểm giao mùa, dịp Tết là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Thai phụ dễ mắc:

• Cúm, viêm phế quản

• Viêm mũi dị ứng, viêm họng

• Sốt phát ban

• Các bệnh nhiễm virus đường hô hấp

Những bệnh này có thể ảnh hưởng đến thai nhi, đặc biệt trong 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ.

Các bệnh này thể nguy hiểm nếu để sốt cao kéo dài, Ho nhiều, khó thở; Ăn uống kém, mất nước; Tự ý dùng thuốc không theo chỉ định bác sĩ

Thai phụ tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc cảm cúm, kháng sinh khi chưa được bác sĩ chuyên khoa thăm khám.

Để chủ động và an tâm hơn, Ths - Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn, khuyến nghị: Thai phụ cần chuẩn bị túi đồ đi sinh sớm, đầy đủ giấy tờ cần thiết; Ghi nhớ dấu hiệu chuyển dạ và số điện thoại cơ sở y tế; Hạn chế di chuyển xa, tránh nơi đông người; Khám thai sát ngày dự sinh; Lựa chọn cơ sở y tế có đội ngũ trực Tết, sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Khi nào thai phụ cần đến Phòng khám Phụ sản 315 ngay?

Mẹ bầu nên đến khám ngay khi xuất hiện các dấu hiệu:

Sốt từ 38°C trở lên, không hạ

Ho nhiều, khó thở

Đau bụng, ra máu âm đạo

Thai máy yếu hoặc không máy

Mệt mỏi nhiều, chóng mặt, choáng váng

Thai phụ được thăm khám và điều trị tại 315 như thế nào?

Tại Phòng khám Phụ Sản 315, thai phụ sẽ được:

• Thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ chuyên khoa Sản

• Theo dõi sát tình trạng mẹ và thai nhi

• Điều trị bằng phác đồ an toàn trong thai kỳ

• Tư vấn chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và phòng bệnh phù hợp

Tại Hệ thống Phụ Sản 315 và Tiêm chủng 315, có đầy đủ các vaccine dành cho phụ nữ chuẩn bị mang thai, với quy trình khám sàng lọc kỹ lưỡng bởi bác sĩ chuyên khoa. Bạn nên đến trực tiếp chi nhánh Phụ Sản 315 gần nhất để được xét nghiệm kháng thể. Bác sĩ sẽ dựa trên kết quả để tư vấn chính xác bạn còn thiếu mũi nào và xây dựng lịch tiêm phù hợp nhất với kế hoạch mang thai vào mùa xuân.

Hệ Thống Y Tế 315 hiện đã có hơn 170 phòng khám chuyên khoa trên toàn quốc dành cho từng lứa tuổi, giới tính và loại bệnh riêng. Gồm có: Nhi Đồng 315, Tiêm Chủng Nhi 315, Phụ Sản 315, Mắt 315, Tim Mạch – Tiểu Đường 315, Tâm Thần – Tâm Lý Nhi 315.

Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 thuộc chuỗi hệ sinh thái thuộc Hệ Thống Y Tế 315 (315 Healthcare), cung cấp dịch vụ khám Phụ khoa, khám Sản khoa toàn diện bao gồm: khám bệnh (khám Phụ khoa, Sản khoa và Hiếm muộn), phòng khám siêu âm 4D (siêu âm Sản, Phụ khoa, siêu âm có thai, siêu âm thai nhi), đo điện tim, đo tim thai, HPV, dịch vụ cấy que, đặt vòng, kế hoạch hóa gia đình…

Phụ Sản 315 khai trương cơ sở mới đồng hành cùng chị em phụ nữ trên hành trình chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Địa điểm: Phụ Sản 315 - Số 175A Lê Hồng Phong, Phú Lợi, HCM

Phụ Sản 315 -Số D19/26 Đường N9, Phường Thuận Giao, TP.HCM

Phụ Sản 315 - Số 61 - 63 Tỉnh lộ 8, Ấp Tân Thạnh Tây, Xã Phú Hòa Đông, TP.HCM

Phụ Sản 315 - 204 Nguyễn Công Trứ, P.Thành Sen , TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Phụ Sản 315 – Số 17 - 19 Trần Huỳnh, Khóm 2, Phường 8, Bạc Liêu

Phụ Sản 315 - Số 105/4A Lê Văn Khương, KP 1, Phường. Tân Thới Hiệp, TP.HCM

Hệ thống Y Tế 315:

Hotline: 0901.315.315

- Phòng khám Đa khoa Quốc tế Ivy Health https://www.ivyhealthvn.com/

- Hệ thống Y Tế Phụ Sản 315 https://www.phusan315.com/

- Hệ thống Y Tế Nhi Đồng 315 https://www.nhidong315.com/

- Hệ thống Y Tế Tiêm Chủng Nhi 315 https://www.tiemchungnhi315.com/

- Hệ thống Y Tế Mắt 315 https://www.mat315.com/

- Hệ thống Y Tế Tim Mạch - Tiểu Đường 315 https://www.timmachtieuduong315.com/

-Tâm Thần – Tâm Lý Nhi khoa 315 https://www.tamlynhi315.com/

Ths - Bác sĩ Hoàng Thanh Tuấn – trưởng Phòng khám Phụ Sản 315 chi nhánh Bình Phú (TP.HCM)

Cuối năm, thời tiết thay đổi thất thường, môi trường nhiều yếu tố dễ gây bệnh, trong khi sức đề kháng của mẹ bầu lại nhạy cảm hơn bình thường. Đây là thời điểm mẹ nên chủ động tăng cường sức khỏe với các giải pháp phòng ngừa chuẩn y khoa để bảo vệ cho cả hai mẹ con.

Combo phòng ngừa 3 trong 1: Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván giúp mẹ tăng cường “hàng rào” bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, việc mẹ chủ động phòng ngừa còn góp phần hỗ trợ truyền kháng thể sang con, tạo lớp “lá chắn” từ sớm cho bé ngay từ trong bụng mẹ.

Tại Phụ Sản 315, khách hàng được trải nghiệm: Bác sĩ giàu kinh nghiệm trực tiếp thăm khám; Tư vấn chi tiết theo phác đồ cá nhân hóa; Quy trình khám chuẩn y khoa; Giải thích kết quả rõ ràng, dễ hiểu; Đồng hành và sẻ chia để khách hàng luôn cảm thấy an tâm trong mỗi lần tái khám