Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn: Hành trình 26 năm tiến bước vững chắc từ khát vọng vươn tầm quốc tế

Với sự công nhận từ các tổ chức y tế uy tín trên thế giới như ACHSI và WSO, năm 2025 tiếp tục đánh dấu một chương mới trong hành trình phát triển của Bệnh Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển, Hoàn Mỹ Sài Gòn đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với sự công nhận của các tổ chức quốc tế uy tín.

Sự ghi nhận quốc tế về năng lực chuyên môn trong điều trị

Đầu năm 2025, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn (thành viên Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ) chính thức đạt chứng nhận ACHSI Foundation từ Hội đồng Úc về Tiêu chuẩn Chăm sóc Sức khỏe. Đây được xem là một trong những bộ tiêu chuẩn thẩm định y tế nghiêm ngặt trên thế giới, tập trung vào sự an toàn và trải nghiệm của người bệnh.

Chia sẻ về cột mốc này, ThS. BS. Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Chứng nhận ACHSI không chỉ là một danh hiệu cho sự nỗ lực bền bỉ vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mà còn là lời cam kết của bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng điều trị và ứng dụng khoa học trong quản trị vận hành bệnh viện. Chúng tôi không dừng lại ở những giải thưởng quốc tế, mà coi đó là nền tảng để tiếp tục bứt phá, mang đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng”

Trong năm vừa qua, Đơn vị Đột quỵ của bệnh viện cũng chính thức được Hội Đột quỵ Thế giới (WSO) trao tặng Chứng nhận Vàng (Gold Status). Thành tích này đưa Hoàn Mỹ Sài Gòn vào danh sách Top 5% Đơn vị Đột quỵ toàn cầu và là một trong 17 đơn vị tại TP.HCM được Sở Y tế công nhận có quy trình điều trị đột quỵ đầy đủ và hoàn thiện.

Khẳng định thương hiệu y tế bền vững

Cùng với phát triển chuyên môn, Hoàn Mỹ Sài Gòn còn chứng minh tầm nhìn chiến lược trong quản trị hiện đại. Tại Lễ trao giải Cải tiến Chất lượng ACHSI 2025 (tháng 12/2025), dự án “Xây dựng Hệ thống Quản lý Dữ liệu và Đo lường Chất lượng Dựa trên Rủi ro” của bệnh viện đã xuất sắc giành giải thưởng “Ghi nhận Cao” (Highly Commended).

Việc ứng dụng dữ liệu để dự báo và kiểm soát rủi ro không chỉ giúp bệnh viện vận hành hiệu quả mà còn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người bệnh – một yếu tố then chốt giúp bệnh viện nhiều năm liền nằm trong danh sách những bệnh viện tư nhân chất lượng cao theo điểm đánh giá 83 tiêu chí của Bộ Y tế.

Sở hữu nền tảng chuyên môn cao và quy trình vận hành chuẩn quốc tế, Hoàn Mỹ Sài Gòn đang dần trở thành biểu tượng của sự tận tâm và chuyên nghiệp.

Những thành quả đạt được trong năm 2025 không chỉ là kết quả của chiến lược lấy người bệnh làm trung tâm và văn hóa cải tiến không ngừng mà còn là minh chứng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của một thương hiệu y tế tư nhân lâu đời tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận.