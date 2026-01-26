Cận thị trẻ hóa và gia tăng mạnh

TPO - Cận thị và các tật khúc xạ tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng nhanh, đặc biệt tại các đô thị lớn khi tỉ lệ mắc ở trẻ em và người trẻ liên tục ở mức cao. Trước thực trạng đáng báo động này, việc ứng dụng các công nghệ nhãn khoa hiện đại, cá nhân hóa điều trị được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phục hồi thị lực và chất lượng sống cho người bệnh.

Theo thống kê, tỉ lệ người mắc các tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị tại Việt Nam hiện đang ở mức cao và có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Ước tính, khoảng 15-40% dân số, tương đương từ 14 đến 36 triệu người, đang cần được điều chỉnh thị lực bằng kính.

Đáng chú ý, tỉ lệ này có sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực, trong đó khu vực thành thị ghi nhận mức mắc cao hơn, dao động từ 30-40%, trong khi khu vực nông thôn ở mức 15-20%. Đặc biệt, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hơn 50% trẻ em được ghi nhận mắc các tật khúc xạ. Riêng nhóm trẻ em và học sinh từ 6-15 tuổi, tỉ lệ mắc đạt khoảng 20-40% tại thành thị và 10-15% tại nông thôn. Đối với sinh viên tại một số trường đại học lớn, tỉ lệ cận thị thậm chí vượt ngưỡng 70%.

Trước thực trạng đáng báo động này, nhu cầu phẫu thuật tật khúc xạ tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong nhóm người trẻ. Bên cạnh mong muốn cải thiện thị lực, yếu tố tiện lợi, thẩm mĩ và chất lượng cuộc sống trong nhịp sống hiện đại ngày càng trở thành ưu tiên. Bệnh viện Mắt Đông Đô liên tục cập nhật và ứng dụng các công nghệ nhãn khoa tiên tiến, hướng tới mục tiêu phục hồi thị lực an toàn, hiệu quả và bền vững cho người bệnh.

Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô mổ mắt bằng công nghệ SMILE Pro cho bệnh nhân.

Tại lễ chuyển giao công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID, ngày 26/1, bác sĩ, Thạc sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô cho biết: “Bệnh viện Đông Đô phối hợp cùng Tập đoàn Carl Zeiss tổ chức Lễ chuyển giao công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình nâng chuẩn điều trị các tật khúc xạ bằng công nghệ hiện đại”.

Như vậy, Bệnh viện Đông Đô chính thức tiếp nhận và đưa vào ứng dụng hệ thống phẫu thuật VisuMax 800 - thế hệ máy phẫu thuật tật khúc xạ mới nhất của Carl Zeiss được thiết kế nhằm nâng cao độ chính xác, tốc độ và độ an toàn trong phẫu thuật khúc xạ. Trên nền tảng VisuMax 800, bệnh viện triển khai phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro - phiên bản nâng cấp của kĩ thuật SMILE hiện đại. “Đây là phương pháp phẫu thuật không tạo vạt giác mạc, sử dụng laser femtosecond thế hệ mới để tạo và lấy lõi mô qua đường mổ siêu nhỏ, giúp giảm tối đa mức độ xâm lấn, bảo tồn cấu trúc giác mạc, hạn chế nguy cơ khô mắt sau phẫu thuật và rút ngắn thời gian hồi phục thị lực. Nhờ thời gian chiếu laser chỉ khoảng 8-10 giây cho mỗi mắt, nhanh hơn khoảng 55% so với thế hệ trước, bệnh nhân giảm đáng kể cảm giác căng thẳng và khó chịu trong quá trình thực hiện, đồng thời có thể phục hồi thị lực nhanh chóng sau phẫu thuật”, bác sĩ Thủy thông tin. Bệnh viện Đông Đô tiếp tục nâng cấp công nghệ SMILE Pro lên phiên bản chuyên biệt SMILE Pro Vision ID, hiện được triển khai độc quyền tại bệnh viện. Đây được xem là bước tiến mới trong xu hướng cá nhân hóa điều trị tật khúc xạ, khi toàn bộ quy trình thăm khám, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch phẫu thuật đều được ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Dựa trên nền tảng dữ liệu Vision ID, hệ thống AI sẽ tiến hành phân tích, mô phỏng và hỗ trợ dự đoán xu hướng thay đổi thị lực theo thời gian, từ đó xây dựng phác đồ phẫu thuật tối ưu cho từng mắt, đồng thời hướng tới chất lượng thị giác ổn định, bền vững lâu dài cho người bệnh. Đây là phương pháp để hoàn thiện tất cả các kĩ thuật phẫu thuật khúc xạ tân tiến nhất trên thế giới.