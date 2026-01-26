Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Cận thị trẻ hóa và gia tăng mạnh

Hà Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cận thị và các tật khúc xạ tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa và gia tăng nhanh, đặc biệt tại các đô thị lớn khi tỉ lệ mắc ở trẻ em và người trẻ liên tục ở mức cao. Trước thực trạng đáng báo động này, việc ứng dụng các công nghệ nhãn khoa hiện đại, cá nhân hóa điều trị được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phục hồi thị lực và chất lượng sống cho người bệnh.

Theo thống kê, tỉ lệ người mắc các tật khúc xạ, chủ yếu là cận thị tại Việt Nam hiện đang ở mức cao và có xu hướng gia tăng nhanh chóng. Ước tính, khoảng 15-40% dân số, tương đương từ 14 đến 36 triệu người, đang cần được điều chỉnh thị lực bằng kính.

Đáng chú ý, tỉ lệ này có sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực, trong đó khu vực thành thị ghi nhận mức mắc cao hơn, dao động từ 30-40%, trong khi khu vực nông thôn ở mức 15-20%. Đặc biệt, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, hơn 50% trẻ em được ghi nhận mắc các tật khúc xạ. Riêng nhóm trẻ em và học sinh từ 6-15 tuổi, tỉ lệ mắc đạt khoảng 20-40% tại thành thị và 10-15% tại nông thôn. Đối với sinh viên tại một số trường đại học lớn, tỉ lệ cận thị thậm chí vượt ngưỡng 70%.

Trước thực trạng đáng báo động này, nhu cầu phẫu thuật tật khúc xạ tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong nhóm người trẻ. Bên cạnh mong muốn cải thiện thị lực, yếu tố tiện lợi, thẩm mĩ và chất lượng cuộc sống trong nhịp sống hiện đại ngày càng trở thành ưu tiên. Bệnh viện Mắt Đông Đô liên tục cập nhật và ứng dụng các công nghệ nhãn khoa tiên tiến, hướng tới mục tiêu phục hồi thị lực an toàn, hiệu quả và bền vững cho người bệnh.

mat-26.jpg
Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô mổ mắt bằng công nghệ SMILE Pro cho bệnh nhân.

Tại lễ chuyển giao công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID, ngày 26/1, bác sĩ, Thạc sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô cho biết: “Bệnh viện Đông Đô phối hợp cùng Tập đoàn Carl Zeiss tổ chức Lễ chuyển giao công nghệ phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro Vision ID. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình nâng chuẩn điều trị các tật khúc xạ bằng công nghệ hiện đại”.

Như vậy, Bệnh viện Đông Đô chính thức tiếp nhận và đưa vào ứng dụng hệ thống phẫu thuật VisuMax 800 - thế hệ máy phẫu thuật tật khúc xạ mới nhất của Carl Zeiss được thiết kế nhằm nâng cao độ chính xác, tốc độ và độ an toàn trong phẫu thuật khúc xạ. Trên nền tảng VisuMax 800, bệnh viện triển khai phương pháp phẫu thuật tật khúc xạ SMILE Pro - phiên bản nâng cấp của kĩ thuật SMILE hiện đại. “Đây là phương pháp phẫu thuật không tạo vạt giác mạc, sử dụng laser femtosecond thế hệ mới để tạo và lấy lõi mô qua đường mổ siêu nhỏ, giúp giảm tối đa mức độ xâm lấn, bảo tồn cấu trúc giác mạc, hạn chế nguy cơ khô mắt sau phẫu thuật và rút ngắn thời gian hồi phục thị lực. Nhờ thời gian chiếu laser chỉ khoảng 8-10 giây cho mỗi mắt, nhanh hơn khoảng 55% so với thế hệ trước, bệnh nhân giảm đáng kể cảm giác căng thẳng và khó chịu trong quá trình thực hiện, đồng thời có thể phục hồi thị lực nhanh chóng sau phẫu thuật”, bác sĩ Thủy thông tin. Bệnh viện Đông Đô tiếp tục nâng cấp công nghệ SMILE Pro lên phiên bản chuyên biệt SMILE Pro Vision ID, hiện được triển khai độc quyền tại bệnh viện. Đây được xem là bước tiến mới trong xu hướng cá nhân hóa điều trị tật khúc xạ, khi toàn bộ quy trình thăm khám, phân tích dữ liệu và lập kế hoạch phẫu thuật đều được ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Dựa trên nền tảng dữ liệu Vision ID, hệ thống AI sẽ tiến hành phân tích, mô phỏng và hỗ trợ dự đoán xu hướng thay đổi thị lực theo thời gian, từ đó xây dựng phác đồ phẫu thuật tối ưu cho từng mắt, đồng thời hướng tới chất lượng thị giác ổn định, bền vững lâu dài cho người bệnh. Đây là phương pháp để hoàn thiện tất cả các kĩ thuật phẫu thuật khúc xạ tân tiến nhất trên thế giới.

Hà Minh
#Xu hướng trẻ hóa cận thị #Gia tăng tật khúc xạ Việt Nam #Công nghệ nhãn khoa hiện đại #Phẫu thuật tật khúc xạ bằng laser #Cá nhân hóa điều trị bằng AI #Chênh lệch vùng miền về thị lực #Công nghệ SMILE Pro Vision ID #Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhãn khoa

Xem thêm

Cùng chuyên mục