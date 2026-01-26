Cần Thơ: Quyên góp hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Tối 25/1, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức chương trình Chia sẻ yêu thương lần thứ 9, huy động ủng hộ từ cộng đồng chung tay hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện trong năm 2026, ngay tại chương trình đã quyên góp hơn 2,4 tỷ đồng.

anh-19.jpg
Chương trình Chia sẻ yêu thương lần thứ 9, gây quỹ hỗ trợ cho những bệnh nhân﻿ có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trực tiếp trao hỗ trợ cho 50 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị với tổng số tiền 125 triệu đồng. Đặc biệt, chương trình cũng đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 2,4 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch hỗ trợ bệnh nhân cho năm 2026.

BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, chương trình diễn ra thường niên, hội tụ của những tấm lòng thiện nguyện, cùng nhau lan tỏa các giá trị tốt đẹp vì cộng đồng và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với bệnh tật.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bác sĩ Phong cho biết, chương trình Chia sẻ yêu thương sau 8 lần tổ chức đã trở thành cầu nối, gắn kết những trái tim nhân ái hướng về người bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí và tiếp thêm động lực tinh thần cho rất nhiều bệnh nhân nghèo, bệnh nặng.

Riêng năm 2025, bệnh viện đã tiếp sức hơn 2.600 trường hợp bệnh nhân khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ lên đến hơn 9 tỷ đồng. Sau 8 năm thành lập, Bệnh viện cũng đã vận động được số tiền gần 36,6 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 8.800 lượt bệnh nhân.

anh-11.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận kinh phí từ các đơn vị hỗ trợ bệnh nhân khó khăn.
anh-5.jpg
anh-8.jpg
anh-9.jpg
anh-22.jpg
Bệnh nhân tham dự chương trình.
anh-21.jpg
anh-23.jpg
Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Hữu (bên phải) và ca sĩ Lam Trường tới với bệnh nhân.
Hòa Hội
#Cần Thơ #lan tỏa #bệnh nhân #Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ

