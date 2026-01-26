Cần Thơ: Quyên góp hơn 2,4 tỷ đồng hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trực tiếp trao hỗ trợ cho 50 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị với tổng số tiền 125 triệu đồng. Đặc biệt, chương trình cũng đã tiếp nhận số tiền ủng hộ hơn 2,4 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch hỗ trợ bệnh nhân cho năm 2026.
BS.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, chương trình diễn ra thường niên, hội tụ của những tấm lòng thiện nguyện, cùng nhau lan tỏa các giá trị tốt đẹp vì cộng đồng và đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến với bệnh tật.
Nhìn lại chặng đường đã qua, bác sĩ Phong cho biết, chương trình Chia sẻ yêu thương sau 8 lần tổ chức đã trở thành cầu nối, gắn kết những trái tim nhân ái hướng về người bệnh, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí và tiếp thêm động lực tinh thần cho rất nhiều bệnh nhân nghèo, bệnh nặng.
Riêng năm 2025, bệnh viện đã tiếp sức hơn 2.600 trường hợp bệnh nhân khó khăn với tổng số tiền hỗ trợ lên đến hơn 9 tỷ đồng. Sau 8 năm thành lập, Bệnh viện cũng đã vận động được số tiền gần 36,6 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 8.800 lượt bệnh nhân.