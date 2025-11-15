Cần Thơ sẽ sắp xếp, sáp nhập loạt trung tâm, trường cao đẳng, bệnh viện

TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - Trương Cảnh Tuyên vừa ký ban hành phương án sắp xếp, cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Trong đó có phương án sắp xếp, sáp nhập loạt trung tâm giáo dục thường xuyên, dạy nghề, trường cao đẳng, bệnh viện.

Theo phương án của UBND TP Cần Thơ, Trường Cao đẳng Cần Thơ sẽ sáp nhập vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.

Theo đó, ở lĩnh vực giáo dục, cơ bản giữ nguyên các trường mầm non và phổ thông; rà soát, sáp nhập các trường có quy mô nhỏ, dưới chuẩn theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hợp nhất trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) thành trung học nghề tương đương cấp THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã.

Cụ thể, sắp xếp 30 đơn vị gồm 3 Trung tâm GDTX, 27 Trung tâm GDNN-GDTX thành 14 Trung tâm GDNN-GDTX. Việc chuyển đổi Trung tâm GDNN-GDTX thành trường trung học nghề sau khi Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) được Quốc hội thông qua, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tối đa toàn thành phố có không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Thực hiện sắp xếp 7 trường cao đẳng, đại học: Sáp nhập Trường Cao đẳng Cần Thơ vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (chuyển khoa Đào tạo giáo viên Trường Cao đẳng Cần Thơ về Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng); Sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ; Sáp nhập Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ vào Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng (tiếp nhận khoa Đào tạo giáo viên Trường Cao đẳng Cần Thơ).

Giữ nguyên Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ (nhóm 2) và Trường Bổ túc văn hóa Pali trung cấp Nam Bộ (nhóm 4).



Đối với Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (đơn vị tự chủ nhóm 2) thực hiện sắp xếp theo Phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế, sẽ sắp xếp tổ chức bên trong 9 bệnh viện, 18 trung tâm y tế (TTYT).

Hợp nhất, sáp nhập 4 Trung tâm y tế: Hợp nhất TTYT khu vực Long Phú và khu vực Trần Đề thành TTYT khu vực Long Phú; hợp nhất TTYT khu vực Sóc Trăng và khu vực Châu Thành thành TTYT khu vực Sóc Trăng.

Bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ.

Đổi tên 10 Bệnh viện: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi TP. Cần Thơ; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Phổi tỉnh Hậu Giang; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện Quân Dân y tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2 tỉnh Sóc Trăng; Bệnh viện 30 tháng 4 tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài ra, Cần Thơ tổ chức lại và chuyển giao 103 trạm y tế cấp xã thuộc TTYT khu vực trực thuộc Sở Y tế về trực thuộc UBND cấp xã.