Giáo dục

Cần Thơ chi 457 tỷ đồng hỗ trợ học phí

Nhật Huy
TPO - Từ năm học 2025 - 2026, học sinh từ mầm mon tới hết phổ thông ở Cần Thơ sẽ được ngân sách chi trả hỗ trợ học phí, học sinh trường dân lập, tư thục cũng được hỗ trợ mức học phí tương đương trường công lập, với tổng kinh phí dự kiến hơn 457 tỷ đồng.

Ngày 14/11, HĐND TP. Cần Thơ thông qua Nghị quyết quy định mức học phí, mức hỗ trợ học phí từ ngân sách cho học sinh các trường công lập, dân lập, tư thục từ năm học 2025 - 2026.

z6978430216377-d06400b900759f7018dc3afdfea769d8.jpg
Cần Thơ chi ngân sách hỗ trợ học phí cho học sinh cả trường công và tư từ năm học này.

Theo đó, mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng gồm: Cấp mầm non và tiểu học là 90 - 100 nghìn đồng/tháng/học sinh tương ứng theo địa bàn xã và phường; cấp THCS tương ứng 100 - 120 nghìn/tháng/học sinh; cấp THPT tương ứng mức 120 - 140 nghìn đồng/tháng/học sinh.

Học phí theo hình thức học trực tuyến (online) được áp dụng bằng 75% mức học phí trên.

Mức học phí trên áp dụng với các trường mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông tại các trường dân lập, tư thục.

Mức học phí trên được xác định là cơ sở để Cần Thơ chi ngân sách hỗ trợ cho học sinh tại cả trường công và trường tư từ năm học 2025 - 2026. Riêng với học sinh mầm non, phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí bằng 100% mức học phí quy định trên.

Tổng kinh phí dự kiến chi cho chính sách trên khoảng 457 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ học phí cho học sinh các trường dân lập, tư thục khoảng 19 tỷ đồng.

Chính sách trên được Cần Thơ xây dựng trên cơ sở Nghị định 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 217/2025/NQ-QH15 của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí.

Nhật Huy
