Học sinh Cần Thơ hào hứng thi khoa học, lập trình, robot

Hòa Hội
TPO - Chiều 4/10, trên 120 em học sinh 7 - 15 tuổi đam mê khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM), yêu thích lập trình và robot đã tham gia Cuộc thi Robothon TP. Cần Thơ năm 2025.

Cuộc thi Robothon TP. Cần Thơ năm 2025 do Sở GD&ĐT Cần Thơ phối hợp và Báo Giáo dục và Thời đại, các đơn vị đồng hành tổ chức. Cuộc thi có 122 học sinh 7 - 15 tuổi tham gia, với các trình độ khác nhau.

z7080577258336-5f8004ce84bf176f95e3ca1f67e47a6a.jpg
Các em học sinh hào hứng tranh tài tại cuộc thi Robothon TP. Cần Thơ năm 2025.

Cuộc thi dành cho học sinh đam mê khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (STEM), yêu thích lập trình và robot, đang theo học tại các trường, trung tâm trên địa bàn TP. Cần Thơ. Qua các vòng sơ tuyển, có 60 đội thi lọt vào vòng chung kết cấp Thành phố.

Cuộc thi diễn ra hàng năm, giúp học sinh được trải nghiệm, giao lưu và học hỏi, tuyển chọn những gương mặt xuất sắc đại diện cho Cần Thơ tham dự Cuộc thi Robothon Quốc gia và Quốc tế 2025.

tang.jpg
Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ cho biết, cuộc thi nhằm tạo sân chơi để học sinh khám phá, nuôi dưỡng đam mê về STEM Robotics, thể hiện năng lực bản thân và giao lưu với bạn bè trong địa bàn thành phố.

Cuộc thi còn giúp học sinh thực hành kiến thức đã học để tạo ra sự khác biệt. Từng bước trang bị cho học sinh bộ kỹ năng tích hợp trong lĩnh vực STEM, bao gồm cả tư duy lập trình, tư duy thiết kế, năng lực giải quyết vấn đề và thích nghi với thế giới luôn thay đổi, sẵn sàng đáp ứng năng lực toàn cầu của công dân trong kỷ nguyên số.

z7080577238499-8fb419f23640d2b99c0c8b91d667f135.jpg
Các học học sinh tranh tài tại cuộc thi Robothon.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh phải hoàn thành nhiệm vụ với chủ đề: “Terra Protocol” (Giao thức Trái Đất) - Công nghệ vì một hành tinh bền vững. Terra Protocol đặt ra một viễn cảnh nơi nhân loại buộc phải áp dụng các công nghệ tiên tiến - như trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, blockchain - để xây dựng một thế giới cân bằng, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các thí sinh, đội thi phải vận dụng kiến thức và kỹ năng STEM Robotics để lập trình, điều khiển robot hoàn thành tối ưu các nhiệm vụ theo yêu cầu được đưa ra.

z7081381432863-8e7500e7847380f83783739f9fdba0d1.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Cao cấp).

Kết quả, Ban tổ chức trao 3 giải Nhất cho các đội: Trường Tiểu học Bình Thủy (Sơ cấp), Trường Tiểu học Ngô Quyền (Trung cấp), Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Cao cấp). Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 13 giải Khuyến khích.

Hòa Hội
#Cần Thơ #Robothon #học sinh #tranh tài #trí tuệ

