Báo động tai nạn giao thông ở trẻ em đi xe đạp điện

TPO - Việc trẻ em sử dụng xe đạp điện ngày càng phổ biến đang kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại về an toàn giao thông khi các vụ tai nạn nghiêm trọng liên tiếp xảy ra. Các bác sĩ cảnh báo, thiếu mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ và hạn chế kỹ năng xử lý tình huống là những yếu tố khiến tai nạn liên quan đến xe đạp điện ở trẻ em ở mức báo động.

Ngày 26/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị tai nạn giao thông. Bệnh nhi là bé trai P.V.K. (10 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng đau vùng mặt, ho nhẹ và khó thở. Khai thác bệnh sử của các bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước đó, trẻ gặp tai nạn khi điều khiển xe đạp điện, va chạm vào đuôi xe tải chạy cùng chiều.

Theo khai thác bệnh sử, thời điểm xảy ra tai nạn, bé không đội mũ bảo hiểm. Khi tai nạn xảy ra, trẻ bị va đập vùng đầu nhưng không mất ý thức. Trẻ được sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục theo dõi. Trên kết quả chụp X-quang bác sĩ phát hiện một dị vật cản quang nằm trong khí quản, đặt ra nguy cơ tắc nghẽn đường thở nếu không xử trí kịp thời.

Chiếc răng bị gãy rơi vào đường thở của trẻ sau tai nạn được các bác sĩ lấy ra ngoài qua nội soi

BS Lý Phạm Hoàng Vinh, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết thăm khám lâm sàng kết hợp hình ảnh học ghi nhận bệnh nhi bị mất răng số 21. Từ chi tiết này, các bác sĩ nghĩ nhiều đến khả năng chiếc răng đã bị hít sặc vào đường thở trong lúc tai nạn nhưng không được phát hiện ngay. Kết quả kiểm tra tổng thể cho thấy, bệnh nhi bị vỡ xương sàn ổ mắt, đụng dập nhãn cầu, dị vật đường thở, chấn thương đầu và vết thương vùng đầu do tai nạn giao thông.

Trước nguy cơ biến chứng hô hấp nghiêm trọng, bệnh viện đã tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa. Các bác sĩ quyết định nội soi đường thở khẩn, lấy thành công chiếc răng nằm trong khí quản của bệnh nhi. Theo BS Hoàng Vinh, các tai nạn gây chấn thương hàm mặt, răng gãy rất dễ bị hít vào đường thở mà triệu chứng ban đầu không rầm rộ nên dễ bỏ sót. Vì vậy, khi trẻ gặp tai nạn giao thông, dù còn tỉnh táo và triệu chứng nhẹ, vẫn cần được thăm khám đầy đủ tại cơ sở y tế có chuyên khoa.

Thực tế, trong thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến trẻ em điều khiển xe đạp điện liên tiếp xảy ra, để lại hậu quả nặng nề. Ngày 29/10/2025, tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 3 học sinh lớp 8 đi chung một xe đạp điện đã va chạm với xe tải đang lưu thông cùng chiều, khiến một nữ sinh 13 tuổi tử vong do chấn thương nặng, hai em còn lại bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, ngày 23/6/2025, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Krông Búk (Đắk Lắk), một bé gái 12 tuổi điều khiển xe đạp điện va chạm trực diện với xe đầu kéo, tử vong tại chỗ. Không lâu sau, ngày 15/9/2025, tại tỉnh Đồng Nai, một học sinh lớp 10 đi xe đạp điện do không làm chủ được tốc độ đã tông thẳng vào bức tường dù được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe đạp điện đã xảy ra ở trẻ em

Liên quan đến tai nạn giao thông ở nhóm trẻ em điều khiển xe đạp điện BS-CK2 Vương Minh Chiều, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho rằng đây là phương tiện tiện lợi, giúp học sinh đi lại đỡ mệt, song nguy cơ tai nạn sẽ rất lớn nếu sử dụng không đúng cách. Theo bác sĩ, bản thân xe đạp điện không xấu, vấn đề nằm ở cách sử dụng và mức độ giám sát. Tại Việt Nam số vụ tai nạn do xe đạp điện thời gian gần đây xảy ra rất nhiều nhưng chưa có thống kê cụ thể. Tại Mỹ một thống kê được thực hiện từ năm 2017 đến 2022, cho thấy, số vụ tai nạn liên quan đến xe đạp điện tăng trung bình khoảng 20% mỗi năm, với hàng nghìn trường hợp tử vong.

Từ thực tế lâm sàng, BS Chiều chỉ ra bốn nguyên nhân chính khiến tai nạn ở trẻ em đi xe đạp điện gia tăng. Thứ nhất, đa số trẻ không đội mũ bảo hiểm, làm tăng nguy cơ chấn thương nặng khi té ngã. Thứ hai, xe đạp điện vận hành êm, không gây tiếng ồn, vừa là ưu điểm nhưng cũng là bất lợi vì các phương tiện lớn khó nhận biết để tránh va chạm. Thứ ba, quán tính của xe lớn trong khi nhiều trẻ chạy vượt tốc độ cho phép, nhưng trẻ lại thiếu kỹ năng xử lý tình huống và phản xạ an toàn nên dễ mất kiểm soát. Cuối cùng, việc chở thêm người hoặc hàng hóa khiến xe khó dừng, làm tăng nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.