Liên tiếp các ca chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ, nhiều bệnh nhân nguy cơ mù lòa

Hà Minh
TPO - Những ngày cận Tết Nguyên đán, Bệnh viện Mắt Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương mắt đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ. Không ít bệnh nhân rơi vào tình trạng tổn thương nặng nề, đối diện nguy cơ mù lòa vĩnh viễn, để lại hậu quả lâu dài cho bản thân và gia đình.

Ngày 26/1, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn H. (30 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng chấn thương nặng mắt trái do pháo nổ. Theo lời kể, trong lúc đi ăn cỗ và thấy nhiều người tụ tập xem pháo nổ, anh H. dùng điện thoại quay clip. Dù đứng cách bánh pháo khoảng 10 mét, một quả pháo vẫn bất ngờ văng trúng vào mắt trái khiến bệnh nhân không còn nhìn thấy.

img-3224.jpg
Bác sĩ khám cho nạn nhân của pháo nổ.

Qua thăm khám, TS. Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng khoa Chấn thương – Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, mắt trái của bệnh nhân bị đứt chân mống mắt, xuất huyết nội nhãn, vỡ thể thủy tinh, tổn thương rất nặng, khả năng phục hồi thị lực gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 23/1, bệnh nhân Đỗ Đại M. (21 tuổi, trú tại phường Phúc Thuận, TP Thái Nguyên) được chuyển đến Bệnh viện Mắt Trung ương sau khi điều trị bỏng nặng toàn thân tại Viện Bỏng Quốc gia. Cả hai mắt của bệnh nhân đều bị bỏng nặng, nhãn cầu đụng dập, thể thủy tinh lệch, giác mạc sẹo và đục, nguy cơ mù vĩnh viễn rất cao.

Người nhà cho biết, M. bị câm điếc bẩm sinh. Khi đi chơi và đứng xem một nhóm người chế pháo tự chế thì xảy ra vụ nổ lớn. Hậu quả, hai người trực tiếp chế pháo bị cụt tay, chân nghiêm trọng, còn M. bị bỏng toàn thân và chấn thương nặng cả hai mắt.

img-3225.jpg
Bệnh nhân chấn thương mắt do pháo nổ.

Ngày 24/1, các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân Vũ Nam P. (15 tuổi, học sinh lớp 9, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng). Theo lời kể, P. được bạn cho 5 quả pháo cối kích thước lớn và rủ bạn bè đốt thử. Quả pháo bất ngờ phát nổ, văng trúng mắt trái của em ở khoảng cách khoảng 5 mét.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị rách xé nhãn cầu, tổn thương giác mạc và củng mạc, mống mắt phòi kẹt. Dù đã được phẫu thuật cấp cứu và điều trị tích cực, thị lực mắt trái của bệnh nhân chỉ còn khả năng đếm ngón tay ở khoảng cách rất gần, nguy cơ mù lòa là rất lớn.

Một trường hợp khác là bệnh nhân Lê Xuân T. (44 tuổi, trú tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) nhập viện ngày 22/1 trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng cả hai mắt do pháo hoa nổ liên quan đến bình gas. Vụ tai nạn khiến bệnh nhân bị dập cổ tay, cụt bàn tay phải, đồng thời hai mắt bị rách giác mạc, rách củng mạc, vỡ thể thủy tinh và có nhiều dị vật nội nhãn. Thị lực của bệnh nhân chỉ còn khả năng phân biệt bóng bàn tay ở khoảng cách gần.

img-3226.jpg
Bệnh nhân bị thương cả tay và mắt vì pháo nổ.

Ngoài ra, ngày 19/1, bệnh nhân Phùng Anh T. (37 tuổi, trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cũng nhập viện trong tình trạng bỏng pháo cả hai mắt. Riêng mắt trái bị tổn thương nặng với vỡ và lệch thể thủy tinh, dị vật nội nhãn, phù giác mạc, thị lực suy giảm nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương, mỗi dịp cận Tết, số ca tai nạn và chấn thương mắt gia tăng rõ rệt, trong đó pháo nổ là nguyên nhân đặc biệt nguy hiểm. Phần lớn các trường hợp chấn thương mắt do pháo để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, thậm chí gây mù lòa vĩnh viễn, làm suy giảm khả năng lao động và sinh hoạt lâu dài.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự chế, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép; không đứng xem pháo nổ dù ở khoảng cách xa; trẻ em và thanh thiếu niên cần được quản lý chặt chẽ, không tò mò, thử nghiệm pháo dưới mọi hình thức. Khi xảy ra chấn thương mắt, người bệnh không tự ý xử lý tại nhà mà cần nhanh chóng đến cơ sở chuyên khoa mắt để được cấp cứu kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ mất thị lực.

Hà Minh
#Chấn thương mắt do pháo nổ #Nguy cơ mù lòa vĩnh viễn #Tai nạn pháo dịp Tết #Nguyên nhân tai nạn trẻ em #Cảnh báo tự chế pháo trái phép #Tăng ca chấn thương mắt mùa Tết

