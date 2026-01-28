Cụ ông 70 tuổi nhiễm vi khuẩn ‘ăn thịt người’ khi bị vây cá đâm vào tay

TPO - Sau 2 ngày bị vây cá đâm vào lòng bàn tay, ông Đ. bất ngờ lên cơn sốt cao, da bị phỏng nước và xuất hiện hoại tử. Vào viện cấp cứu, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người"

Ngày 27/1, Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công một bệnh nhân 70 tuổi bị nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” Vibrio vulnificus.

Cụ thể, trước đó ông N.Đ.Đ. (70 tuổi, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) đi đánh bắt cá thì bị vây cá đâm vào lòng bàn tay trái. Hai ngày sau, ông Đ. bị sốt, xung quanh vết vây cá đâm ở lòng bàn tay trái xuất hiện nhiều vết phỏng nước.

Ông Đ. sau đó tự mua thuốc về uống. Khi tình trạng bệnh không đỡ, ông Đ. được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu cấp cứu.

Vết thương ở bàn tay trái của ông Đ. khi bị vây cá đâm vào tay dẫn đến nhiễm vi khuẩn "ăn thịt người".

Tại Khoa Truyền nhiễm (BVĐK Quỳnh Lưu), ông Đ. được xác định sốt cao 39,5 độ C, có dấu hiệu nhiễm trùng. Trên da vùng lòng bàn tay có phỏng nước dạng mảng, kèm hoại tử, đau rát lan rộng dọc cánh tay.

Các bác sĩ sau đó tiến hành xét nghiệm và cho kết quả bilan viêm tăng cao. Sau 13 ngày dùng kháng sinh liều cao kết hợp, sức khỏe bệnh nhân Đ. ổn định và được xuất viện về nhà.

Theo Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu, Vibrio vulnificus là vi khuẩn sống trong nước biển, thường có trong hải sản và được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người” do khả năng phá hủy nhanh mô mềm, gây hoại tử da - cơ, nhiễm trùng huyết và suy đa tạng. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết xước rất nhỏ trên da, bệnh diễn tiến nhanh trong 24-48 giờ và tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50% nếu không điều trị kịp thời.

Vi khuẩn "ăn thịt người" lan nhanh gây ra hoại tử da.

Bác sĩ khuyến cáo, mọi vết trầy xước nhỏ ngoài da khi tiếp xúc với nước biển, nước bẩn, bùn đất đều có thể là đường vào của vi khuẩn nguy hiểm. Khi cơ thể có vết thương cần rửa sạch ngay, giữ khô, theo dõi sát. Nếu xuất hiện sưng đau, sốt, mệt, phải đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Người dân cũng cần tiêm phòng uốn ván đầy đủ và nhắc lại đúng lịch.