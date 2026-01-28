Lá gan của mẹ và phép màu hồi sinh bé gái chưa đầy 1 tuổi, nặng 5,3 kg

TPO - Cận kề ranh giới sinh tử, bé gái chưa đầy một tuổi, cân nặng chỉ 5,3 kg đã được hồi sinh ngoạn mục nhờ ca ghép gan từ người hiến sống tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Đây là trường hợp bệnh nhi nhẹ cân nhất từng được ghép gan thành công tại bệnh viện.

Hơn 10 tháng đi tìm sự sống cho con

Ngày 8/11/2024, bé Thiên Di (tên thân mật là Dâu) chào đời trong niềm hạnh phúc trọn vẹn của gia đình. Bé gái nặng hơn 3 kg, làn da hồng hào, khỏe mạnh như bao em bé khác. Thế nhưng, chỉ hơn một tháng sau, niềm vui làm mẹ của chị Vi nhanh chóng nhường chỗ cho những tháng ngày lo âu tột độ.

“Khi con được hơn 40 ngày tuổi, tôi thấy da con vàng hơn lúc mới sinh. Linh cảm có điều bất thường, tôi đưa con đi khám”, chị Vi nhớ lại.

Tại một bệnh viện ở TP.HCM, Thiên Di được chẩn đoán mắc teo đường mật bẩm sinh – căn bệnh hiếm gặp, nếu không can thiệp sớm sẽ dẫn tới xơ gan và suy gan giai đoạn cuối. Ba tháng tuổi, bé trải qua phẫu thuật Kasai với hy vọng duy trì chức năng gan. Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra. Gan của bé xơ hóa nhanh, tình trạng vàng da ngày càng nặng, thể trạng suy kiệt theo từng ngày.

Người mẹ hiến gan cho con.

“Mười tháng đầu đời của con cũng là mười tháng gia đình coi bệnh viện là nhà. Có những đêm tôi chỉ biết ôm con và cầu mong con đủ sức bước qua ngày mai”, người mẹ nghẹn ngào chia sẻ.

Quyết định sinh tử: ghép gan khi bé chỉ nặng 5,3 kg

Tháng 10/2025, khi gần tròn 1 tuổi, Thiên Di chỉ nặng 5,3 kg – tương đương trẻ khoảng 3 tháng tuổi. Gia đình đưa con đến Vinmec Times City với hy vọng mong manh: ghép gan – phương án duy nhất có thể giữ lại sự sống.

Hội chẩn đa chuyên khoa xác định bé đã ở giai đoạn xơ gan tiến triển, suy dinh dưỡng nặng, nguy cơ biến chứng trong và sau mổ rất cao. Ghép gan cho trẻ nhẹ cân là thách thức lớn do tạng nhỏ, mạch máu mỏng, gan xơ nặng. Đặc biệt, người hiến gan là mẹ ruột, đòi hỏi ca phẫu thuật phải bảo đảm vừa đủ thể tích gan cho trẻ, vừa tuyệt đối an toàn cho người hiến.

“Khi biết mình có thể hiến gan cứu con, tôi không nghĩ đó là sự hy sinh. Với một người mẹ, đó là điều hiển nhiên”, chị Vi nói.

Cuộc đại phẫu hơn 12 giờ đầy cam go

PGS.TS.BS Lê Văn Thành – Phó Tổng Giám đốc chuyên môn khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec – là người trực tiếp thực hiện ca ghép.

“Đây là bệnh nhi nhẹ cân nhất chúng tôi từng ghép gan. Không chỉ là thách thức kỹ thuật nối mạch máu, đường mật, mà còn là bài toán kiểm soát huyết động, đông máu và hồi sức trong suốt ca mổ. Mỗi thao tác đều phải tính toán đến từng milimet”, PGS.TS Lê Văn Thành cho biết.

Ca đại phẫu kéo dài 12 tiếng.

Cuộc đại phẫu kéo dài hơn 12 tiếng. Phần gan khỏe mạnh của người mẹ được lấy bằng phương pháp nội soi, tinh chỉnh tỉ mỉ trước khi ghép vào cơ thể nhỏ bé của Thiên Di. Sau mổ, gan ghép bắt đầu hoạt động, nhưng hành trình hồi phục vẫn vô cùng gian nan.

Cuộc chạy đua hồi sức sau ghép

Thiên Di được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực với phác đồ cá thể hóa: kiểm soát hô hấp, huyết động, chống thải ghép, phòng nhiễm trùng và đặc biệt là hỗ trợ dinh dưỡng tích cực.

Theo bác sĩ Lê Văn Bình (khoa Hồi sức tích cực), một trong những thách thức lớn là xử trí tình trạng xẹp phổi – biến chứng thường gặp ở trẻ suy dinh dưỡng sau ghép gan. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp như thở CPAP, oxy liệu pháp, vật lý trị liệu hô hấp và theo dõi sát sao chức năng gan ghép, bé dần vượt qua giai đoạn nguy kịch.

“Hồi sức ghép tạng là cuộc chạy đua với thời gian. Từng liều thuốc, từng bữa ăn đều phải được điều chỉnh chính xác để giúp bệnh nhi phục hồi nhanh và an toàn”, bác sĩ Bình chia sẻ.

Nụ cười trở lại

Sau hơn một tháng, Thiên Di thoát khỏi nguy hiểm, phổi hoạt động bình thường, gan ghép ổn định. Làn da bé dần hồng hào, cân nặng bắt đầu tăng, nụ cười đã trở lại. Đầu tháng 12, bé được chuyển khỏi khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị chuyên khoa Nhi.

Bé Di trong vòng tay bác sĩ Thành.

Đón con trên tay, chị Vi không giấu được xúc động: “Nếu tình mẹ là phép màu, thì các bác sĩ Vinmec chính là những người đã biến phép màu ấy thành hiện thực”.

Ca ghép gan đặc biệt này không chỉ mở ra cơ hội sống cho một sinh linh bé nhỏ, mà còn khẳng định trình độ chuyên môn, bản lĩnh và trái tim của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam trên hành trình chinh phục những giới hạn khó nhất của y học.