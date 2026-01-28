Hôn mê sâu do ngộ độc khí CO vì chữa viêm xoang theo mạng xã hội

TPO - Một người đàn ông 63 tuổi ở Ninh Bình vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu do ngộ độc khí CO nghiêm trọng, sau khi tự ý chữa viêm xoang bằng cách hít khói theo hướng dẫn lan truyền trên mạng xã hội.

Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, bỏng vùng mặt và phải đặt nội khí quản để duy trì hô hấp.

Theo người nhà bệnh nhân, ông có thói quen đốt các loại lá thảo mộc để xông mũi, với niềm tin có thể chữa viêm xoang. Khoảng 14h ngày 22/1, bệnh nhân đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng và sừng trâu trong một ống bơ, sau đó chùm chăn kín người để hít khói. Đến khoảng 18h cùng ngày, gia đình phát hiện ông trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, vùng mặt bị bỏng nặng.

Bệnh nhân hôn mê sâu do chữa bệnh theo chỉ dẫn trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, khi được hỏi về nguồn gốc “bài thuốc”, người nhà cho biết bệnh nhân đã xem và làm theo hướng dẫn trên mạng xã hội Facebook.

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc cho biết, khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, suy hô hấp, trên trán và mi mắt trái có vết bỏng độ 2 khá rộng. Kết quả chụp chiếu và xét nghiệm xác định bệnh nhân bị ngộ độc khí CO nặng, kèm theo tổn thương tim, tiêu cơ vân và nguy cơ cao tổn thương não. Người bệnh được điều trị hồi sức tích cực nhằm khắc phục hậu quả của ngộ độc và bỏng. Đến ngày 28/1, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo và giao tiếp tốt.

Bác sĩ, TS. Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khí CO (carbon monoxide) là chất khí không màu, không mùi, không gây kích ứng nên rất khó nhận biết. Khí này sinh ra từ quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu như than, củi, gas, nhựa, vải…

Khi xâm nhập vào cơ thể, CO hấp thu rất nhanh, gắn chặt với hồng cầu, làm mất khả năng vận chuyển ô xy của máu. Đồng thời, CO trực tiếp ức chế hoạt động tế bào, gây tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt tại não và tim. Ngộ độc CO có thể khiến cơ thể suy sụp nhanh chóng, dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề lâu dài.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc CO, kể cả mức độ nhẹ, vẫn có nguy cơ gặp các di chứng thần kinh – tâm thần như suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ. Đặc biệt, một phần ba số bệnh nhân từng bị tổn thương tim do ngộ độc CO nặng có thể tử vong trong vòng 8 năm sau đó do biến chứng loạn nhịp tim. Người trên 35 tuổi có nguy cơ để lại di chứng cao hơn. Việc phát hiện và điều trị sớm, tích cực đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tử vong và hạn chế biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đốt than, củi, vải, nhựa, sử dụng bếp gas, máy nổ, nổ máy ô tô, xe máy trong không gian kín. Đặc biệt, không tin và làm theo các phương pháp chữa bệnh truyền miệng, lan truyền trên mạng xã hội. Khi có vấn đề về sức khỏe, người dân cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và tư vấn đúng cách, tránh tự ý chữa trị gây hậu quả nghiêm trọng.