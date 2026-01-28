Nỗ lực chăm sóc sức khỏe giúp người dân phục hồi sau thiên tai và đón Tết an toàn

Trước thềm Tết nguyên đán, Bayer Việt Nam đồng hành cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chuỗi chương trình chăm sóc y tế và tư vấn sức khỏe đến gần hơn với người dân tại nhiều địa phương còn khó khăn.

Hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức phòng bệnh và cải thiện chất lượng sống cho cộng đồng, đặc biệt tại những khu vực có điều kiện y tế hạn chế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức các hoạt động thăm khám trực tiếp, tư vấn sức khỏe chuyên sâu và hỗ trợ vật tư y tế thiết yếu cho người dân. Các chương trình được triển khai trong bối cảnh cận Tết, góp phần giúp người dân chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật.

Bên cạnh đó, hoạt động còn tập trung hỗ trợ người dân tại một số tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong năm qua, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, vững vàng phục hồi sau lũ lụt và đón một cái Tết cổ truyền an vui, khỏe mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình, Bayer Việt Nam đã trao tặng 10.000 đơn vị sản phẩm chăm sóc da chuyên dụng cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Các sản phẩm này góp phần hỗ trợ người dân giảm các triệu chứng khó chịu về da trong điều kiện sinh hoạt và vệ sinh bị ảnh hưởng sau thiên tai.

Ông Thai Peng Mak, Giám đốc nhánh Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng, Bayer Việt Nam cho biết, “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một trong những cam kết trọng tâm của Bayer Việt Nam. Thông qua việc hợp tác chặt chẽ cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, chúng tôi mong muốn mang đến những hỗ trợ thiết thực, giúp người dân tại các khu vực khó khăn bớt đi nỗi lo về bệnh tật và hướng đến một tương lai khỏe mạnh hơn.”

Chương trình đồng thời cho thấy vai trò của mô hình phối hợp giữa doanh nghiệp và các tổ chức chuyên môn trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng một cách bền vững, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp và giai đoạn phục hồi sau thiên tai.