Hàng không - Du lịch

Google News

Đoàn khách hơn 500 người từ Ấn Độ đến Đà Nẵng

Thanh Hiền
TPO - Đây là một trong những đoàn khách MICE lớn đến Đà Nẵng kể từ đầu năm đến nay, cũng là thị trường mà thành phố tập trung thu hút. Đoàn khách từ Ấn Độ với hơn 500 người lưu trú tại Đà Nẵng từ ngày 6-10/11.

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 9/11, đại diện Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho hay, đoàn khách này đến thành phố để tổ chức sự kiện cuối năm của một tập đoàn lớn ở Ấn Độ. Họ lưu trú trong hai resort sang trọng ven biển Đà Nẵng.

Trong những ngày lưu lại thành phố, ngoài sự kiện chính, đoàn khách còn tham quan những điểm đến nổi tiếng, khám phá phố cổ Hội An…

1.jpg
Khách Ấn Độ tìm hiểu tại gian hàng Đà Nẵng trong Hội chợ Du lịch và Lữ hành Nam Á SATTE 2025.

Bà Mai Thị Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng - cho biết hiện thành phố chỉ có một đường bay thẳng tới đất nước tỷ dân là Đà Nẵng - Ahmedabad. Tuy nhiên, sức hút của Đà Nẵng vẫn rất lớn, nguồn khách này vẫn chọn đến thành phố bằng cách đi các chuyến bay quá cảnh từ Ấn Độ đến Hà Nội hoặc TPHCM. Điển hình như đoàn khách hơn 500 người trên, phần lớn đều đi từ New Delhi đến TPHCM rồi mới tới Đà Nẵng.

“Ấn Độ đang là thị trường khách quốc tế lớn thứ 4 của thành phố. Các đoàn khách Ấn Độ rất thích chọn Đà Nẵng để tổ chức sự kiện vì cơ sở hạ tầng hiện đại, giá cả phù hợp, phục vụ chuyên nghiệp và có nhiều địa điểm tham quan, vui chơi, mua sắm…”, bà Hải nói.

Năm 2024, Đà Nẵng đón hơn 222.000 lượt khách Ấn Độ, chiếm gần 50% tổng số khách Ấn Độ đến Việt Nam. Đáng chú ý, so với năm 2019, thời kỳ đỉnh cao của du lịch trước đại dịch COVID-19, tổng lượt khách Ấn Độ đến Đà Nẵng đã tăng hơn 13,5 lần.

Bà Hải chia sẻ thêm, để thu hút nguồn khách MICE, thành phố đã có chương trình ưu đãi theo từng quy mô đoàn. Với số lượng trên 500 khách, đoàn sẽ được đón tiếp tại sân bay, tặng quà lưu niệm, hỗ trợ truyền thông, tư vấn tổ chức sự kiện, hỗ trợ đoàn tiền trạm…

Tính đến tháng 10 năm nay, Đà Nẵng đã đón 211 đoàn khách MICE với gần 77.000 khách, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có hơn 36.000 khách quốc tế, tăng gần 32%.

Thanh Hiền
