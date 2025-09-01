Việt Nam - Ấn Độ muốn tạo đột phá về thương mại, đầu tư

TPO - Ngày 1/9, tại Thiên Tân, Trung Quốc, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tại cuộc gặp, hai Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ; nhấn mạnh hai bên còn nhiều dư địa hợp tác để đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Hai bên nhất trí cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tận dụng tối đa lợi thế địa kinh tế và tiềm năng thị trường hai bên; đưa hợp tác quốc phòng, an ninh thành trọng tâm chiến lược trong quan hệ; mở rộng hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ để trở thành lĩnh vực hợp tác chủ chốt của hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: VGP.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh của Việt Nam, thể hiện quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, phát huy các cơ chế hợp tác song phương; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước, nỗ lực đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong thời gian tới; cam kết đẩy mạnh kết nối giao thông, đơn giản hóa các thủ tục vận chuyển qua biên giới, tăng cường hợp tác du lịch…

Hai bên nhất trí thúc đẩy hoàn thành công tác cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia, sớm hoàn thành các tuyến cao tốc Phnom Penh - Bavet và khánh thành cửa khẩu biên giới chung Tân Nam - Meun Chey; cùng trao đổi về những vấn đề khu vực và trên thế giới mà hai bên cùng quan tâm.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Malaysia Ibrahim Anwar, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những nỗ lực của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong giải quyết các vấn đề chung tại khu vực; góp phần củng cố đoàn kết và nâng cao uy tín, vai trò trung tâm của ASEAN; mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực…

Thủ tướng Malaysia đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác nghề cá; bày tỏ mong muốn đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 10 tới. Hai bên thống nhất về những biện pháp tăng cường hợp tác, trong đó, nhất trí sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2025-2030, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng, du lịch, giao lưu nhân dân.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) trao đổi về tình hình và những thách thức đa chiều mà thế giới đang phải đối mặt, bày tỏ mong muốn các quốc gia tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu; chia sẻ về sự cần thiết cải tổ, tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động của LHQ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ; nhấn mạnh Việt Nam chủ trương thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nghĩa vụ trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng đề nghị LHQ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và thúc đẩy hơn nữa hợp tác với ASEAN và bày tỏ mong muốn Tổng Thư ký Antonio Guterres sẽ tới Hà Nội dự Lễ mở ký Công ước LHQ về tội phạm mạng tại Hà Nội tháng 10 sắp tới.

Trao đổi với Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ cùng với các nước quyết tâm thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; bày tỏ tin tưởng dưới sự dẫn dắt của Tổng Thư ký, Ban Thư ký sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho Việt Nam và các nước thành viên để tận dụng hiệu quả lợi ích của tiến trình hội nhập.

Hai bên nhất trí tiếp tục dành ưu tiên cao nhất trong việc giữ vững đoàn kết và thống nhất ASEAN; đẩy mạnh thương mại và đầu tư nội khối; tiếp tục khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới; tăng cường hợp tác thiết thực vì người dân; đẩy mạnh phát triển tiểu vùng, mở rộng kết nối về hạ tầng, giao thông, thể chế và con người, khai thác tiềm năng tại tiểu vùng, vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ tăng trưởng bao trùm và đồng đều.