Thủ tướng đề nghị AIIB tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm của Việt Nam

TPO - Sáng 31/8, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) và lãnh đạo các tập đoàn lớn của Trung Quốc đang đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần. Ảnh: VGP.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần trao đổi về đẩy mạnh hợp tác trong triển khai các dự án đầu tư trọng điểm của Việt Nam trong các lĩnh vực kết nối hạ tầng, nâng cao năng lực logistic và phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ vốn cho cả doanh nghiệp Nhà nước và khu vực tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với Chủ tịch AIIB về các chủ trương, ưu tiên phát triển của Việt Nam; cho biết Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới, nên nhu cầu vốn rất lớn.

Nợ công của Việt Nam trong thời gian qua luôn ở trong ngưỡng an toàn và đã giảm mạnh, nợ công/GDP năm 2020 là 55,9%, đến năm 2024 giảm xuống còn 34%. Mặt khác, các dự án, chương trình ưu tiên của Việt Nam phù hợp với định hướng của AIIB.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy nhanh triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối Việt Nam với Trung Quốc và lưới điện kết nối Việt Nam với các nước ASEAN, Thủ tướng đề nghị AIIB tập trung hỗ trợ nguồn lực để Việt Nam triển khai 2 dự án quan trọng này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị AIIB tiếp tục tài trợ trực tiếp cho các dự án hạ tầng trọng điểm và tạo điều kiện thuận lợi cho cả doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân Việt Nam được vay vốn ưu đãi về lãi suất, thời gian ân hạn...

Nhân dịp này, Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác của AIIB cho các đối tác Việt Nam, mời Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần thăm Việt Nam trong tháng 9 tới để trực tiếp trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên thường xuyên rà soát kết quả đã đạt được sau các cuộc làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh và tiếp tục thúc đẩy hợp tác.

Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, tỏ ra rất ấn tượng với mức độ tiến bộ của Việt Nam trong nâng cao mức thu nhập so với các nước đang phát triển ở trong và ngoài khu vực.

Ông tin tưởng rằng với các chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn mà Chính phủ Việt Nam thực hiện kết hợp với huy động tốt nguồn lực từ bên ngoài, Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng hai con số như mục tiêu đã đề ra.

Chủ tịch AIIB nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định AIIB sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn vốn hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, trong đó có các dự án về năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn

Cũng trong sáng 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Hoa Điện Bành Cương Bình. Ảnh: VGP.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện) Bành Cương Bình báo cáo với Thủ tướng về tình hình đầu tư và các hoạt động xây dựng, vận hành, đóng góp xã hội của các dự án nhà máy điện của Hoa Điện tại Việt Nam cũng như kế hoạch đầu tư kinh doanh trong thời gian tới.

Hoa Điện là 1 trong 5 tập đoàn sản xuất điện lớn nhất Trung Quốc, có tổng mức đầu tư lũy kế tại Việt Nam đạt hơn 2,8 tỷ USD, đứng đầu trong các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam.

Hoa Điện đang triển khai và dự kiến triển khai nhiều dự án năng lượng sạch tại Việt Nam.

Ông Bành Cương Bình cho biết, Hoa Điện mong muốn tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực, như năng lượng gió, hydro xanh, thủy điện tích năng; cải tạo nâng cấp hệ thống điện, cải thiện kỹ thuật các nhà máy điện, bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu suất năng lượng. Tập đoàn cũng có nhu cầu hợp tác với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ của Việt Nam để thành lập trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ (R&D).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao chiến lược đầu tư lâu dài của Hoa Điện vào Việt Nam, cho biết đây là lựa chọn "đúng và trúng" cả trước mắt và lâu dài; hoan nghênh việc triển khai trung tâm nghiên cứu và phát triển; đánh giá cao việc tập đoàn tham gia làm an sinh xã hội và đào tạo nhân lực.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và hai con số trong những năm tới, có nhu cầu lớn về điện sạch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị tập đoàn Hoa Điện tiếp tục mở rộng đầu tư hiệu quả tại Việt Nam, nhất là điện sạch, điện gió, điện mặt trời, hydrogen, góp phần chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển bền vững; tăng cường chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm quản trị, đào tạo nhân lực, hợp tác với các đối tác Việt Nam, nhất là Tập đoàn Điện lực, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng tiếp ông Vương Gia Trung, Phó Chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Chủ tịch Yadea Vương Gia Trung. Ảnh: VGP.

Yadea đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất xe máy điện tại KCN Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh) từ năm 2019. Yadea mong muốn tham gia các dự án phát triển ngành nghề xe điện hai bánh và các dịch vụ phụ trợ cho ngành nghề, góp phần xây dựng giao thông đô thị xanh tại Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Yadea mở rộng đầu tư tại Việt Nam theo hướng chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, sử dụng nhiều lao động Việt Nam; tham gia chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam; hợp tác đào tạo nhân lực với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội.

Tiếp đó, Thủ tướng tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thiết kế Hoa Thiết Dương Vệ Đông.

Thủ tướng tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn thiết kế Hoa Thiết Dương Vệ Đông. Ảnh: VGP.

Ông Dương Vệ Đông báo cáo với Thủ tướng về tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực của công ty; bày tỏ mong muốn tìm hiểu về chiến lược phát triển, quy hoạch chính sách và nhu cầu trong lĩnh vực phát triển hạ tầng của Việt Nam, đặc biệt là tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị, qua đó công ty xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng gợi ý Hoa Thiết tham gia tư vấn, hỗ trợ để hoàn thành dự án đường bộ cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng trong năm nay; tư vấn khai thác, phát huy sông Hồng theo hướng hiệu quả, bền vững hơn; hợp tác tài chính, tham gia phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam…

Nhất trí với các định hướng của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Hoa Thiết cho biết sẽ trao đổi với các đối tác, cơ quan phía Việt Nam để triển khai cụ thể trong thời gian tới.