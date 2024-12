Khách du lịch ùn ùn đến Đà Nẵng ‘tặng’ hơn 30.000 tỷ đồng

TPO - Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng - cho hay, năm nay khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt gần 10,9 triệu lượt. Con số này đã vượt 30% so với kế hoạch đặt ra. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm nay đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 22% và bằng 146% so với thời kỳ đỉnh cao trước đại dịch COVID-19 năm 2019.

Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết thêm, hiện Hàn Quốc vẫn là thị trường khách quốc tế chủ yếu tại Đà Nẵng với hơn 40%, tiếp sau đó là Đài Loan (Trung Quốc) 10,3%, Trung Quốc gần 7%, Thái Lan hơn 6% và Ấn Độ 5%. Với kết quả khả quan này, Sở Du lịch đặt mục tiêu năm 2025 khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 11,9 triệu lượt, tăng 10%. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,8 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt hơn 36.000 tỷ đồng. Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - chia sẻ, trong năm tới du lịch Đà Nẵng sẽ đối mặt với nhiều thách thức, mà rõ ràng nhất là cạnh tranh điểm đến quốc tế rất mạnh mẽ từ Thái Lan, Trung Quốc. Những nước này có tour giá rẻ, chính sách visa thông thoáng, chính phủ hỗ trợ bằng tiền cho các hãng hàng không mở đường bay, tặng voucher bằng tiền cho du khách…Bên cạnh đó, sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng, đặc biệt động vui chơi giải trí dưới nước, du lịch đường thủy phát triển chưa tương xứng tiềm năng. Để đạt được mục tiêu đón gần 12 triệu lượt khách, thành phố sẽ phải đột phá sản phẩm, đột phá xúc tiến và đột phá về chất lượng dịch vụ, chất lượng nguồn nhân lực phục du lịch. "Đà Nẵng đã có nhiều sản phẩm nhưng cần mới mẻ, hấp dẫn hơn nữa. Như cần thêm các sản phẩm ra biển, trekking… Thành phố là điểm đến của sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á nên cần phải có chính sách đột phá trong thu hút đường bay, trên thực tế thì các nước ở châu Á đã triển khai rồi. Chúng ta có thể nghiên cứu chính sách miễn visa cho những đoàn khách đám cưới lớn. Đồng thời có gói thu hút, ưu đãi đặc biệt tốt cho các đoàn làm phim vì họ góp phần truyền thông, quảng bá rất lớn cho Đà Nẵng", Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nói. Theo đó, riêng với khách quốc tế, Đà Nẵng sẽ khai thác đa dạng hóa thị trường để không phụ thuộc quá nhiều vào các thị trường truyền thống, dự kiến sẽ dần cân bằng với tỷ lệ Hàn Quốc 35%; Trung Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc, Ma Cau, Đài Loan (Trung Quốc) 22%; Nhật Bản 5%; Đông Nam Á 20%; Ấn Độ 8% và các thị trường tiềm năng khác chiếm 10%. Thanh Hiền