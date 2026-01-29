Nhiều nước châu Á siết chặt kiểm soát y tế tại sân bay do dịch bệnh virus Nipah

TPO - Một số quốc gia châu Á đã đồng loạt tăng cường các biện pháp giám sát và sàng lọc y tế tại sân bay sau khi Ấn Độ xác nhận các ca nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal, làm dấy lên lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh qua đường hàng không.

Theo giới chức y tế Ấn Độ, kể từ tháng 12, đã có 5 ca nhiễm Nipah được ghi nhận tại khu vực xung quanh thành phố Kolkata, trong đó có cả nhân viên y tế. Công tác truy vết đã xác định gần 200 trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh, tuy nhiên tất cả đều cho kết quả âm tính đến thời điểm hiện tại. Các biện pháp phòng ngừa bổ sung, bao gồm cách ly và tăng cường kiểm soát tại các cơ sở y tế liên quan, đã được triển khai.

Trước diễn biến trên, Thái Lan đã áp dụng quy trình sàng lọc nghiêm ngặt hơn đối với hành khách đến từ bang Tây Bengal. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết hơn 1.700 hành khách đến từ Kolkata đã được kiểm tra y tế, nhưng chưa phát hiện trường hợp nhiễm Nipah nào. Công tác sàng lọc đang được tiến hành tại ba sân bay lớn gồm Suvarnabhumi, Don Mueang và Phuket, nơi mỗi ngày tiếp nhận khoảng 700 hành khách từ khu vực có nguy cơ.

Các biện pháp kiểm soát bao gồm đo thân nhiệt, đánh giá y tế đối với những hành khách có triệu chứng nghi ngờ. Những trường hợp sốt cao hoặc có dấu hiệu phù hợp với nhiễm virus Nipah sẽ được chuyển đến các cơ sở cách ly theo quy định. Hành khách nhập cảnh cũng được khuyến cáo theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng bất thường.

Nhà chức trách Thái Lan khẳng định nước này chưa từng ghi nhận ca nhiễm Nipah và hiện chưa phát hiện trường hợp nào liên quan đến đợt bùng phát tại Ấn Độ.

Cùng thời điểm, Nepal đã triển khai sàng lọc y tế đối với hành khách đến từ Ấn Độ tại sân bay quốc tế Tribhuvan, đồng thời tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu đường bộ như một biện pháp phòng ngừa sớm.

Tại Đài Loan - Trung Quốc, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) đang đề xuất xếp nhiễm virus Nipah vào nhóm bệnh truyền nhiễm bắt buộc khai báo loại 5, mức cao nhất đối với các bệnh truyền nhiễm mới nổi nguy hiểm. Theo đề xuất, mọi ca nghi ngờ hoặc xác nhận nhiễm Nipah sẽ phải được báo cáo ngay lập tức và cho phép kích hoạt các biện pháp kiểm soát đặc biệt. Quy định này dự kiến sẽ được thông qua sau giai đoạn tham vấn công chúng kéo dài 60 ngày.

CDC Đài Loan cũng cho biết vẫn duy trì cảnh báo du lịch cấp độ 2 (màu vàng) đối với bang Kerala ở tây nam Ấn Độ, khuyến cáo du khách nâng cao cảnh giác. Các khuyến nghị đi lại sẽ tiếp tục được cập nhật theo diễn biến của dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết virus Nipah là bệnh lây truyền từ động vật sang người và trong một số trường hợp có thể lây từ người sang người. Bệnh có thể gây triệu chứng từ nhẹ đến nặng, bao gồm viêm đường hô hấp nghiêm trọng và viêm não, với tỷ lệ tử vong dao động từ 40-75%. Hiện vẫn chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu đối với virus này.

Các cơ quan y tế trong khu vực đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tập trung vào phát hiện sớm, nâng cao nhận thức cho du khách và tăng cường phối hợp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu vực.