Bộ Y tế báo cáo Chính phủ về nguy cơ dịch do virus Nipah

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bệnh do virus Nipah trên thế giới, ngành y tế Hà Nội đã siết chặt công tác kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ hàng không quốc tế. Bộ Y tế cũng đã có báo cáo Chính phủ về tình hình dịch bệnh do virus Nipah và các biện pháp phòng, chống dịch tại Việt Nam.

Không thể loại trừ nguy cơ virus Nipah xâm nhập vào Việt Nam

Bộ Y tế vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình dịch bệnh do virus Nipah các biện pháp phòng, chống dịch tại Việt Nam. Theo đó, thời gian qua, Bộ Y tế đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, thường xuyên trao đổi thông tin với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các tổ chức quốc tế để cập nhật tình hình dịch bệnh; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giám sát bệnh lây truyền từ động vật sang người. Đến nay, hệ thống giám sát chưa ghi nhận virus Nipah trên động vật tại Việt Nam.

Các viện đầu ngành như Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur TPHCM hiện đã có đủ trang thiết bị, phòng an toàn sinh học cấp 3 để xét nghiệm virus Nipah. Bộ Y tế cũng đang phối hợp với WHO và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Mỹ nhằm sớm tiếp cận sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu.

Bộ Y tế cho rằng không thể loại trừ nguy cơ virus xâm nhập vào Việt Nam trong bối cảnh gia tăng giao lưu đi lại quốc tế, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026, cũng như nguy cơ lây truyền từ động vật hoang dã di cư. Vì vậy cơ quan này cho biết thời gian tới tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch trên thế giới, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu và trong cộng đồng; kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở y tế, khoanh vùng và xử lí triệt để ngay từ ca bệnh đầu tiên, không để dịch lây lan.

Sân bay Nội Bài tăng cường kiểm dịch y tế.

Giám sát chặt chẽ tại sân bay Nội Bài

Sân bay Nội Bài là đầu mối giao thương và đi lại quan trọng của cả nước, có lưu lượng hành khách lớn, vì vậy Sở Y tế Hà Nội xác định đây là khu vực trọng điểm trong công tác phòng, chống dịch bệnh xâm nhập. Sân bay Nội Bài được tăng cường giám sát y tế, sàng lọc người nhập cảnh và chuẩn bị các phương án xử lí nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã được giao nhiệm vụ tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, đặc biệt là những trường hợp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ đang lưu hành dịch bệnh Nipah như Ấn Độ. Các biện pháp nghiệp vụ, trong đó có hệ thống đo thân nhiệt tự động, được triển khai nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Hà Nội sẽ đẩy mạnh hoạt động giám sát y tế tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, sẵn sàng các phương án ứng phó trong tình huống phát hiện ca nghi ngờ. Ngành y tế đã chuẩn bị các khu vực cách li tạm thời ngay tại sân bay, tổ chức khai thác yếu tố dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và phối hợp chặt chẽ với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xử lí kịp thời theo đúng quy trình chuyên môn.

Việc xử lí các tình huống nghi ngờ được thực hiện nghiêm túc, khoa học, bảo đảm kiểm soát dịch bệnh hiệu quả nhưng không gây hoang mang cho hành khách và cộng đồng.Tại tuyến y tế cơ sở, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện, trung tâm y tế và trạm y tế phường, xã tăng cường công tác sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ như sốt, ho, khó thở, mệt mỏi bất thường. Nhân viên y tế được tập huấn về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh do virus Nipah, đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Song song với các biện pháp chuyên môn, ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người vừa trở về từ vùng có dịch chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo ngay cho cơ sở y tế khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

Các chuyên gia y tế nhận định, việc chủ động giám sát từ sớm, từ xa và chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm xâm nhập, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh giao lưu quốc tế ngày càng gia tăng.