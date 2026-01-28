Khai trương Cổng thông tin Dinh dưỡng phục vụ sức khỏe cộng đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ngày 28/1, Viện Dinh dưỡng (Bộ Y tế) đã tổ chức Lễ khai trương Cổng thông tin Dinh dưỡng - nền tảng thông tin số chuyên ngành về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao nỗ lực xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin Dinh dưỡng – nền tảng phù hợp với chủ trương chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe người dân. Tuy nhiên, nước ta vẫn đang phải đối mặt với “ba gánh nặng dinh dưỡng”, bao gồm suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng ở một số vùng và nhóm đối tượng, đồng thời tình trạng thừa cân, béo phì gia tăng nhanh, kéo theo gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch về tình trạng dinh dưỡng giữa các vùng, miền, cùng với thực trạng thông tin dinh dưỡng thiếu kiểm chứng lan truyền trên môi trường số, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về một kênh thông tin chính thống, dựa trên bằng chứng khoa học, có giao diện thân thiện, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, nâng cao kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý.

Nghi thức bấm nút khai trương Cổng thông tin Dinh dưỡng.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Cổng thông tin Dinh dưỡng được Viện Dinh dưỡng xây dựng và vận hành nhằm cung cấp thông tin dinh dưỡng chính xác, thống nhất và dễ tiếp cận cho người dân; đồng thời hỗ trợ cán bộ y tế, nhà quản lý và hệ thống truyền thông trong công tác truyền thông, giáo dục dinh dưỡng. Cổng thông tin hướng tới trở thành cầu nối giữa khoa học - chính sách - thực hành, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi dinh dưỡng lành mạnh trong cộng đồng.

Cổng thông tin Dinh dưỡng tích hợp nhiều nội dung và chức năng quan trọng như: cung cấp tin tức, kiến thức dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng; giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và số liệu giám sát dinh dưỡng; cung cấp tài liệu chuyên môn phục vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế; các công cụ tra cứu giá trị dinh dưỡng thực phẩm, món ăn; cùng các khuyến nghị và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hợp lý dựa trên bằng chứng khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Viện Dinh dưỡng nhấn mạnh, việc đưa Cổng thông tin Dinh dưỡng vào hoạt động là bước đi cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặc biệt trong lĩnh vực truyền thông, giáo dục dinh dưỡng và chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đánh giá cao nỗ lực của Viện Dinh dưỡng trong việc xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin Dinh dưỡng – nền tảng phù hợp với chủ trương chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời gắn với định hướng chuyển đổi số của ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng thông tin Dinh dưỡng với sự tham gia của Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh đạo Viện Dinh dưỡng và các đơn vị liên quan. Ngay sau đó, tọa đàm khoa học với chủ đề “Cổng thông tin Dinh dưỡng - Nền tảng khoa học lan tỏa tri thức vì sức khỏe cộng đồng” đã diễn ra, thu hút nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận từ các chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, y tế dự phòng và truyền thông sức khỏe.

Hà Minh
