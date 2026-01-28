Bé trai 13 tuổi nguy cơ mù vĩnh viễn vì chơi pháo mua trên mạng

TPO - Các bác sĩ cảnh báo pháo dù kích thước nhỏ nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sát thương rất lớn. Khi phát nổ, sức ép và nhiệt độ cao có thể gây rách giác mạc, vỡ nhãn cầu, dẫn đến mù lòa không hồi phục. Bỏng nhiệt do hỏa khí thường tập trung ở vùng mặt, cổ, tay chân, để lại sẹo nặng nề...

Ngày 28/1, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM vừa tiếp nhận một trường hợp chấn thương đặc biệt nghiêm trọng do pháo nổ. Nạn nhân là bé trai 13 tuổi. Theo gia đình, quả pháo được bé trai đặt mua trên mạng và đốt ngay tại nhà. Vụ tai nạn xảy ra trong tích tắc nhưng để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho nạn nhân

Thời điểm bệnh nhi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bé bị bỏng sâu vùng mặt với nhiều mảng da hoại tử, kèm theo tổn thương mắt rất nghiêm trọng. Các kết quả kiểm tra cho thấy, hai mắt bệnh nhi bị rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng. Tổn thương trên khiến trẻ đối mặt với nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn. Hiện bệnh nhi đang được điều trị chuyên sâu, theo dõi sát. Theo dự kiến của các bác sĩ, bệnh nhi sẽ phải trải qua nhiều lần can thiệp phẫu thuật trong thời gian tới.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, đây không phải tai nạn cá biệt. Mỗi năm, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết, bệnh viện đều tiếp nhận nhiều ca trẻ em bị tai nạn do pháo nổ tự chế hoặc pháo mua trôi nổi trên mạng xã hội.

Các bác sĩ cảnh báo pháo dù kích thước nhỏ nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sát thương rất lớn. Khi phát nổ, sức ép và nhiệt độ cao có thể gây rách giác mạc, vỡ nhãn cầu, dẫn đến mù lòa không hồi phục. Bỏng nhiệt do hỏa khí thường tập trung ở vùng mặt, cổ, tay chân, để lại sẹo nặng nề. Không ít trường hợp còn bị chấn thương hàm mặt, cụt tay hoặc nhiễm trùng nặng, đe dọa tính mạng.

Trường hợp bị chấn thương nặng ở chân do pháo nổ được các bác sĩ chữa trị

Trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất do phản xạ chậm, chưa có khả năng tự bảo vệ và không lường hết mức độ nguy hiểm của pháo nổ. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể biến một cuộc vui thành thảm họa, để lại di chứng suốt đời cho trẻ.

Từ trường hợp trên, Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc, chơi hoặc đốt pháo dưới bất kỳ hình thức nào. Việc mua pháo trôi nổi, đặc biệt là pháo đặt trên mạng, tiềm ẩn nguy cơ rất cao do không thể kiểm soát thành phần và mức độ sát thương. Gia đình cần giám sát chặt chẽ, không cho trẻ mua pháo chơi pháo, nhất là trong các dịp lễ, Tết.

Khi không may xảy ra tai nạn bỏng hoặc chấn thương do pháo nổ, phụ huynh không tự ý điều trị tại nhà. Cần nhanh chóng sơ cứu, rửa mắt bằng nước muối sinh lý hoặc nước sạch nếu có tổn thương mắt, sau đó đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt. Thời gian cấp cứu sớm có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn thị lực và hạn chế di chứng.