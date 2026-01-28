Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Sử dụng 'mắt thần' công nghệ cứu những ca bệnh không còn mổ được

Vân Sơn
TPO - Công nghệ can thiệp mạch hiện đại với hệ thống DSA thế hệ mới, được ví như “mắt thần”, đang mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân mạch máu phức tạp, từng bị đánh giá không còn chỉ định phẫu thuật.

Ngày 28/1, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, sau khi ứng dụng hệ thống can thiệp mạch DSA Artis Icono – được ví như “mắt thần”, các bác sĩ tại đây đã xử trí thành công nhiều ca bệnh mạch máu phức tạp, nguy cơ tử vong cao, từng được xem là không còn chỉ định phẫu thuật.

Can thiệp mạch là phương pháp điều trị ít xâm lấn, trong đó bác sĩ tiếp cận tổn thương thông qua hệ thống mạch máu dưới sự dẫn đường của hình ảnh chụp mạch. Để thực hiện chính xác, yếu tố then chốt là khả năng quan sát rõ cấu trúc mạch máu, vị trí tổn thương và mối liên quan với các cơ quan xung quanh. Đây chính là vai trò của hệ thống DSA, đặc biệt là các thế hệ mới tích hợp nhiều công nghệ cao như DSA Artis Icono.

Sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực y tế đang tạo ra nhiều đột phá trong can thiệp cho các ca bệnh khó

Một trường hợp điển hình là nam bệnh nhân 70 tuổi, đau lưng kéo dài nhiều năm, sau đó xuất hiện tình trạng hai chân ngày càng yếu hơn. Trước khi đến S.I.S Cần Thơ, bệnh nhân đã điều trị tại nhiều cơ sở y tế với các chẩn đoán như đau thần kinh tọa hay tổn thương tủy sống nhưng không cải thiện.

Khi nhập viện, người bệnh gần như liệt hai chân, đi lại khó khăn, rối loạn tiểu tiện, chất lượng sống suy giảm nghiêm trọng.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ xác định nguyên nhân là dị dạng mạch máu tủy sống hiếm gặp và rất phức tạp. Đây là bệnh lý khó phát hiện vì triệu chứng dễ nhầm lẫn với các bệnh cột sống thông thường, trong khi phẫu thuật mở tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhờ hệ thống DSA Artis Icono, ê-kíp can thiệp có thể quan sát rõ hệ thống mạch máu nuôi tủy sống, từ đó thực hiện can thiệp nội mạch chính xác. Sau điều trị, tình trạng yếu liệt cải thiện rõ rệt, bệnh nhân có thể đi lại và sinh hoạt tốt hơn.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ can thiệp cho người bệnh

Một ca bệnh khác cho thấy rõ vai trò của “mắt thần” trong những tình huống ngặt nghèo là bệnh nhân nữ 85 tuổi nhập viện vì đau đầu dữ dội, lơ mơ và yếu nửa người. Bệnh nhân có tiền sử đã được phẫu thuật kẹp túi phình mạch máu não khoảng 10 năm trước. Lần này, bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết khoang dưới nhện, nghi do túi phình tái phát và vỡ lại ngay tại vị trí đã kẹp clip kim loại.

Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ tử vong rất cao, đặc biệt khi bệnh nhân đã lớn tuổi và đồng mắc nhồi máu cơ tim cấp. Với các máy chụp mạch thế hệ cũ, hình ảnh kim loại từ clip dễ gây xảo ảnh, khiến việc xác định chính xác vị trí túi phình tái vỡ gần như không thể.

Nhờ công nghệ giảm nhiễu kim loại, dựng hình 3D và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo của DSA Artis Icono, các bác sĩ đã định vị chính xác cổ túi phình và phần nhú vỡ, yếu tố then chốt quyết định thành công của ca can thiệp. Ca bệnh được xử trí kịp thời, bệnh nhân hiện tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức.

Nhờ sự phát triển của công nghệ cao tích hợp trí tuệ nhân tạo, nhiều bệnh nhân đã được cứu sống

Theo TS. BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, hệ thống DSA Artis Icono không chỉ là thiết bị chụp mạch đơn thuần mà là một tổ hợp công nghệ cao tích hợp CT, AI, dựng hình 3D và khả năng kết nối với các phương tiện chẩn đoán khác như MRI, siêu âm, siêu âm trong lòng mạch. Nhờ đó, bác sĩ có cái nhìn toàn diện và chính xác hơn về tổn thương, đặc biệt trong những ca bệnh đã từng can thiệp hoặc có giải phẫu mạch máu phức tạp.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, DSA Artis Icono được đưa vào sử dụng cùng với hệ thống thiết bị chẩn đoán và hỗ trợ can thiệp đồng bộ không chỉ phục vụ điều trị mà còn hỗ trợ đào tạo và hội chẩn trực tuyến, cho phép truyền hình trực tiếp các ca can thiệp để đồng nghiệp trong và ngoài nước theo dõi, trao đổi chuyên môn

Vân Sơn
