TPHCM làm rõ nghi án đưa thịt hết hạn vào bữa ăn trường học

TPO - Trước phản ánh của báo chí về nghi vấn sử dụng thực phẩm hết hạn trong chế biến bữa ăn bán trú của học sinh, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu làm rõ và công khai kết quả. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh và dư luận.

Chiều 28/1, trả lời báo chí, PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TPHCM, cho biết Sở đã yêu cầu thành lập đoàn kiểm tra liên quan đến thông tin thực phẩm bẩn tuồn vào trường học do báo chí phản ánh.

“Chúng tôi đã lập đoàn kiểm tra và sẽ sớm công bố kết quả để người dân nắm rõ”, bà Lan khẳng định.

Trước đó, báo chí phản ánh về những suất cơm học đường với nghi vấn thịt đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn được đưa vào chế biến bữa ăn cho học sinh khiến dư luận bức xúc.

Hình ảnh thịt được sơ chế trong phóng sự đăng tải trên báo chí. Ảnh chụp màn hình.

Sự việc được ghi nhận tại một công ty cung cấp suất ăn cho nhiều trường học, có trụ sở tại huyện Nhà Bè (cũ), làm dấy lên lo ngại về quy trình kiểm soát đầu vào cũng như trách nhiệm và tính minh bạch của các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh.

Ông Nguyễn Đức Trí, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng cho biết chính quyền địa phương đang yêu cầu các trường liên quan khẩn trương rà soát, báo cáo. Trên cơ sở đó, phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp.

Liên quan đến vấn đề trên, chiều 28/1, Trường Tiểu học Tân Quy đã phát đi thông báo tạm ngừng tổ chức bữa ăn bán trú. Theo thông báo, trong thời gian chờ kết quả điều tra về an toàn thực phẩm đối với Công ty An Phước Thắng SG từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an (Phòng PC03), nhà trường quyết định tạm ngừng ăn bán trú từ chiều 28/1/2025 cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Nhà trường đề nghị phụ huynh sắp xếp thời gian đưa đón học sinh hai buổi, với giờ tan học buổi sáng lúc 10 giờ 30 và giờ vào học buổi chiều lúc 13 giờ 30. Trường hợp phụ huynh không thể bố trí đưa rước, có thể chuẩn bị cơm cho học sinh và thông báo với giáo viên chủ nhiệm để nhà trường sắp xếp chỗ ăn, nghỉ trưa. Phụ huynh chịu trách nhiệm và cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với phần ăn do gia đình chuẩn bị.

Tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM), vào giữa tháng 1, phụ huynh trường này trong quá trình kiểm tra quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cũng đã phát hiện khoảng 90 kg sườn heo đông lạnh nghi kém chất lượng được nhà cung cấp giao vào bếp ăn của trường.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM mới đây đã triển khai đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn quy định mới nhằm tăng cường quản lý bữa ăn học đường, bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và vệ sinh môi trường trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế.