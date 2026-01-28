Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Kim khâu bị ‘bỏ quên’ trong cơ thể người phụ nữ suốt 11 năm

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 11 năm chịu những cơn đau âm ỉ vùng tầng sinh môn, một phụ nữ 40 tuổi ở Quảng Trị vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình phát hiện và can thiệp lấy thành công dị vật kim loại là đoạn kim khâu còn sót lại sau lần sinh con trước đây.

Ngày 28/1, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cho biết vừa xử trí thành công một trường hợp dị vật kim loại tồn tại lâu năm tại vùng tầng sinh môn. Bệnh nhân là chị T.T.H. (40 tuổi, trú xã Đông Trạch), nhập viện trong tình trạng thỉnh thoảng xuất hiện các cơn đau nhói, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.

img-5784.jpg
Chụp X-Quang, phát hiện đoạn kim gãy nằm ở tầng sinh môn.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết từng sinh con vào năm 2015 và được khâu tầng sinh môn. Khi đó, bác sĩ thông báo có gãy kim khâu nhưng không xác định được vị trí dị vật.

Qua chụp X-quang khung chậu và siêu âm đầu dò âm đạo, các bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại nằm tại vùng tầng sinh môn. Sau hội chẩn liên khoa, ê-kíp đã tiến hành can thiệp, lấy ra một đoạn kim khâu nằm ở vị trí hướng 7 giờ tầng sinh môn.

img-5783.jpg
Sau 11 năm đoạn kim khâu bị gãy được lấy ra khỏi cơ thể người phụ nữ.

Ca can thiệp diễn ra an toàn, dị vật được lấy ra thành công. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, các triệu chứng đau nhói kéo dài suốt nhiều năm đã chấm dứt.

Hoàng Nam
#Bệnh viện Hữu nghị #dị vật #kim khâu bỏ quên #tầng sinh môn #Quảng Trị #phụ nữ 40 tuổi

Xem thêm

Cùng chuyên mục