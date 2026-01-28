Hải Phòng khẩn cấp triển khai phòng ngừa dịch virus Nipah

TPO - Sở Y tế, Trung tâm Kiểm dịch quốc tế Hải Phòng đã triển khai các biện pháp tăng cường giám sát, ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại các cảng biển, sân bay quốc tế Cát Bi và xây dựng kế hoạch, kịch bản xử lý tình huống phát sinh tới cơ sở.

Ngày 28/1, Sở Y tế Hải Phòng có công văn đề nghị các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố triển khai các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh do virus Nipah xâm nhập vào thành phố và lây lan trong cộng đồng.

Trong đó, Trung tâm Kiểm dịch quốc tế tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu, nhất là các trường hợp nhập cảnh từ các nước đang có dịch. Xây dựng kế hoạch theo các tình huống, sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời khi có ca bệnh nghi ngờ.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại các cơ sở y tế và cộng đồng để quản lý, thu dung, điều trị kịp thời. Khoanh vùng xử lý triệt để ngay từ trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm.

Trung tâm y tế các khu vực và cơ sở khám chữa bệnh tăng cường giám sát, phát hiện trường hợp nghi ngờ, có thể mắc bệnh. Phối hợp với các đơn vị để điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm chẩn đoán (nếu phát sinh tình huống)...

Khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện tại Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Bà Vũ Thị Châu – Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch quốc tế (Sở Y tế Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã triển khai công tác tăng cường giám sát, phòng chống bệnh do virus Nipah tại cảng biển Hải Phòng và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Để chủ động phòng chống, không để dịch bệnh xâm nhập vào thành phố qua cửa khẩu cảng biển Hải Phòng và Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp giám sát người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm.

Với các tàu đi về từ Ấn Độ và các quốc gia tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm virus Nipah trong vòng 14 ngày đề nghị chủ tàu, đại lý phải thông báo trước khi tàu đến 12 giờ.

Nếu thuyền viên trên tàu có triệu chứng: sốt, đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, sau đó có thể xuất hiện chóng mặt, buồn ngủ, rối loạn ý thức... phải thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm dịch quốc tế thực hiện công tác kiểm dịch y tế, lấy mẫu tại khu neo đậu.

Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước tại cảng, phối hợp tổ chức giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ tại cửa khẩu. Chỉ thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh với người và phương tiện khi có xác nhận đã hoàn thành việc kiểm dịch y tế. Tổ chức điều động, cho tàu neo đậu, thông báo kịp thời cho cơ quan kiểm dịch để kiểm tra giám sát phòng, chống dịch.

Trung tâm Kiểm dịch quốc tế cũng chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại các cửa khẩu theo các tình huống, sẵn sàng nhân lực, vật tư, hóa chất, thiết bị, phương tiện để đáp ứng kịp thời trong trường hợp có dịch xảy ra.

Theo đơn vị này, Bộ Y tế đã có khuyến cáo người dân thực hiện một số giải pháp phòng chống dịch.

Cụ thể, hạn chế đến khu vực có dịch bệnh do virus Nipah nếu không thực sự cần thiết. Tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu hiện dấu hiệu như: đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, co giật... cần liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người khác, thông báo tiền sử dịch tễ cho nhân viên y tế.

Đảm bảo vệ sinh thực phẩm, không tiếp xúc gần với động vật có khả năng lây truyền cao như dơi ăn quả, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi giết mổ, tiếp xúc với động vật. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, vật phẩm ô nhiễm từ người bệnh.