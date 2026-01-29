Sự kiện chưa từng có trong lịch sử hơn 120 năm của Trường Đại học Y Hà Nội

TPO - Theo GS.TS Nguyễn Hữu Tú, trong hơn 124 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Y Hà Nội đã trải qua nhiều giai đoạn chia tách để hình thành các bệnh viện trung ương và các cơ sở đào tạo y dược trên cả nước, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà trường tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ Bộ Y tế về trực thuộc trường.

Hôm nay, 29/1, Bộ Y tế và Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội nghị chuyển giao Bệnh viện 71 T.Ư và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng T.Ư về trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế - nhấn mạnh việc chuyển giao hai bệnh viện về Trường Đại học Y Hà Nội là bước đi quan trọng nhằm triển khai Nghị quyết T.Ư 6 khóa XII về sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đây đồng thời phù hợp với Chiến lược phát triển ngành Y tế với việc Bộ Y tế tập trung quản lí các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành và các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu và chỉ đạo tuyến.

Lễ chuyển giao hai bệnh viện trung ương về Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: Nghiêm Huê

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, Bệnh viện 71 T.Ư và Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng T.Ư được chuyển giao về Trường Đại học Y Hà Nội nhằm trở thành các cơ sở thực hành trọng điểm, góp phần tăng cường gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lí thuyết, thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học.

Ông đề nghị Trường Đại học Y Hà Nội khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện bàn giao nguyên trạng về nhân sự, tài sản, tài chính và chuyên môn kể từ ngày 31/1; kiện toàn tổ chức Đảng, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của hai bệnh viện để bảo đảm hoạt động ổn định.

Trường cần xây dựng đề án phát triển hai bệnh viện, nghiên cứu mô hình tổ chức phù hợp, bảo đảm hiệu quả quản lí, chất lượng đào tạo và chuyên môn; chú trọng bảo đảm công tác bảo hiểm y tế, rà soát công nợ, dự án, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - khẳng định đây là sự kiện mang tính lịch sử đối với Nhà trường. Ông cho biết, trong hơn 124 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Y Hà Nội đã trải qua nhiều giai đoạn chia tách để hình thành các bệnh viện trung ương và các cơ sở đào tạo y dược trên cả nước; tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà trường tiếp nhận nguyên trạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ Bộ Y tế về trực thuộc trường.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú khẳng định, Trường Đại học Y Hà Nội cam kết không gây xáo trộn lớn trong giai đoạn chuyển giao; mọi hoạt động chuyên môn sẽ tiếp tục diễn ra bình thường, bảo đảm quyền lợi của người bệnh. Nhà trường sẽ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, tiền lương và phụ cấp theo quy định đối với toàn thể viên chức, người lao động.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Y Hà Nội sẽ từng bước đầu tư, nâng cao năng lực chuyên môn, đưa các kĩ thuật cao và đội ngũ chuyên gia đầu ngành về hỗ trợ hai cơ sở tại Thanh Hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng các bệnh viện trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, uy tín của khu vực Bắc Trung bộ, đồng thời là cơ sở thực hành mẫu mực cho sinh viên và học viên sau đại học.