Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều ca hôn mê do ngộ độc khí CO

Theo các bác sĩ, dù nguy cơ ngộ độc khí CO đã được cảnh báo nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, song những tai nạn đáng tiếc vẫn liên tiếp xảy ra, đặc biệt gia tăng vào các đợt rét đậm, rét hại. Hiện Trung tâm Chống độc đang điều trị cho nhiều bệnh nhân bị ngộ độc khí CO do thói quen sưởi ấm trong phòng đóng kín cửa.

Gần đây, Trung tâm tiếp nhận hai bố con ở xã Hồng Sơn (Hà Nội) trong tình trạng tím tái, đau mỏi toàn thân, nôn sau khi đốt than củi trong phòng kín để sưởi ấm qua đêm. Khoảng nửa đêm, người em trai đi làm về phát hiện sự việc và đưa hai bệnh nhân đi cấp cứu. Các bác sĩ xác định cả hai bị ngộ độc khí CO.

Bệnh nhân hôn mê do ngộ độc khí CO khi sưởi ấm bằng than.

Trước đó, một bệnh nhân nữ 88 tuổi ở Ninh Bình cũng được chuyển đến Trung tâm Chống độc trong tình trạng hôn mê. Theo người nhà, vào khoảng 14 giờ ngày 22/1, bệnh nhân đốt than củi và đưa vào phòng kín để sưởi ấm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, gia đình phát hiện bệnh nhân bất tỉnh, không đáp ứng khi gọi hỏi, bên cạnh có chất nôn. Bệnh nhân được cấp cứu tại bệnh viện tuyến dưới, đặt nội khí quản, thở máy rồi chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.

Mới đây nhất là trường hợp bệnh nhân nữ 43 tuổi ở Hà Nội, nhập viện ngày 26/1 trong tình trạng rối loạn ý thức, nhiễm toan chuyển hóa, tổn thương tim và cơ. Người nhà cho biết, bệnh nhân cùng chồng đốt than trong phòng kín để sưởi ấm. Trong khi bệnh nhân nằm trên giường thì người chồng đặt chậu than đang cháy vào lều xông khói và ngồi bên trong. Hậu quả, người chồng tử vong tại chỗ, còn bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

TS. Nguyễn Đăng Đức - Trung tâm Chống độc cho biết cả ba trường hợp đều do đốt than, củi trong phòng kín dẫn đến ngộ độc khí CO. Hiện các bệnh nhân đang được hồi sức tích cực, theo dõi sát các tổn thương và nguy cơ di chứng. Trong đó, bệnh nhân nam có tổn thương não, các bệnh nhân nữ bị tổn thương tim, suy tim, tiêu cơ tim và nguy cơ di chứng thần kinh, tâm thần rất cao.

Theo bác sĩ, TS.Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, khi đốt các nhiên liệu chứa carbon như than củi, than tổ ong, xăng dầu, khí gas… trong không gian kín, quá trình cháy không hoàn toàn sẽ sinh ra khí CO - một loại khí cực độc. Khí CO không màu, không mùi nên rất khó nhận biết, dễ xâm nhập cơ thể nhanh chóng, gây thiếu oxy nghiêm trọng, tổn thương não, tim và có thể dẫn đến tử vong trong thời gian ngắn, đặc biệt nguy hiểm khi nạn nhân đang ngủ.

Hình ảnh não bệnh nhân bị tổn thương do khí CO.

Các nghiên cứu cho thấy, khoảng 50% bệnh nhân ngộ độc khí CO, kể cả trường hợp nhẹ, có nguy cơ gặp biến chứng thần kinh và tâm thần về sau như suy giảm trí nhớ, sa sút trí tuệ, rối loạn tâm thần, run tay chân, liệt, parkinson, rối loạn vận động hoặc tiểu tiện không tự chủ.

Đáng chú ý, một số trường hợp có triệu chứng nôn, đau bụng dễ nhầm lẫn với ngộ độc thực phẩm, khiến việc chẩn đoán chậm trễ, bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị. Do đó, khi tiếp nhận người bệnh có biểu hiện bất thường, cần khai thác kĩ hoàn cảnh sinh hoạt, đặc biệt là việc sử dụng than, củi hoặc thiết bị đốt nhiên liệu trong không gian kín.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân tuyệt đối không đốt than, củi hay sử dụng các thiết bị đốt nhiên liệu trong phòng kín. Trường hợp bắt buộc sử dụng, cần đảm bảo không gian thông thoáng, có lưu thông khí đầy đủ. Khi nghi ngờ có người bị ngộ độc khí, cần nhanh chóng mở tất cả cửa, đưa nạn nhân ra nơi thoáng khí, đồng thời gọi cấp cứu và chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.