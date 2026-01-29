Nam sinh hiến máu hiếm cứu bệnh nhân mang thai ngoài tử cung bị vỡ

TPO - “Lúc đó em cũng không nghĩ gì nhiều, sức khỏe tốt, đủ thời gian hiến máu rồi nên được gọi là em tức tốc đi hiến máu thôi”, V.T.Đ. (23 tuổi, sinh viên Y khoa, trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng) chia sẻ.

Đ. là người vừa hiến máu hiếm B Rh âm để cứu một bệnh nhân có thai ngoài tử cung đoạn kẽ vỡ.

Nữ bệnh nhân H.L (32 tuổi, trú Đà Nẵng) đã từng sinh con cách đây 1 năm, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình với triệu chứng đau bụng, ra máu âm đạo bất thường kèm choáng, mệt mỏi. Kết quả siêu âm bụng cho thấy bệnh nhân có khối bất thường cạnh phải tử cung, chưa rõ bản chất và tràn dịch ổ bụng lượng vừa.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Trong quá trình theo dõi, tình trạng bệnh nhân đột ngột diễn biến xấu, huyết áp tụt 80/50, mạch nhanh nhỏ, tri giác có dấu hiệu ảnh hưởng. Các bác sĩ Khoa Phụ sản đã nhanh chóng có mặt khởi động quy trình cấp cứu tối khẩn cấp. Với chẩn đoán thai ngoài tử cung vỡ, biến chứng sốc mất máu, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ chỉ sau 5 phút.

Theo thông tin từ người đi cùng, bệnh nhân mang nhóm máu hiếm nhưng không rõ cụ thể thuộc nhóm nào. Trong lúc nguy kịch, ca phẫu thuật được triển khai song song với các xét nghiệm tiền phẫu. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân thuộc nhóm máu B Rh âm. Trước tình huống mất máu cấp, bệnh viện đã chủ động huy động nguồn máu khẩn để phục vụ cấp cứu.

Song song đó, ê-kíp y tế cũng tiến hành huy động người có nhóm máu B Rh âm trong tư thế sẵn sàng hiến máu. May mắn, bệnh viện đã kết nối được với câu lạc bộ ngân hàng máu hiếm tại Đà Nẵng và nhanh chóng nhận được sự hỗ trợ. Thai phụ tiếp tục được truyền thêm 1 đơn vị hồng cầu và một đơn vị máu toàn phần B Rh âm. Sau khoảng 1 giờ, cuộc phẫu thuật dần hoàn tất, máu đã được cầm, ổ bụng được kiểm tra và dẫn lưu, các cơ quan xung quanh cũng được ủ ấm và truyền máu hỗ trợ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong, chàng sinh viên Y khoa V.T.Đ. cho hay khi nhận được thông tin, Đ. không nghĩ nhiều, chỉ biết mình sức khoẻ tốt lại đủ thời gian hiến máu nên lập tức lên đường. Là sinh viên Y khoa, hơn ai hết Đ. hiểu được giọt máu lúc cấp cứu, đặc biệt là máu hiếm quan trọng như thế nào. “Sau khi hiến xong và nghe tin bệnh nhân đã ổn định, em cũng vui khi đã làm được một việc có ích. Em nghĩ không riêng em, bất kỳ ai gặp tình cảnh như vậy cũng sẵn lòng giúp đỡ”, Đ. chia sẻ.

Bệnh nhân phục hồi sức khoẻ, cảm kích vì được cấp cứu và cho máu kịp thời.

ThS. BS. Lê Trí Bảo Châu cho biết, đây là tình huống cấp cứu tối khẩn, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh. Bệnh nhân được phẫu thuật nội soi ổ bụng. Trong quá trình thực hiện, ổ bụng có nhiều máu cục và máu sẫm, sừng phải tử cung căng phồng, đang chảy máu, bên trong có tổ chức giống nhau, phù hợp với chẩn đoán thai ngoài tử cung đoạn kẽ vỡ. Ê-kíp đã tiến hành khâu vòng cầm máu đoạn sừng tử cung phải, xẻ góc sừng để lấy khối thai ngoài.

Thai ngoài tử cung đoạn kẽ chiếm 2-4% các trường hợp thai ngoài tử cung. Mặc dù tỉ lệ xuất hiện khá thấp nhưng có nguy cơ tử vong mẹ cao hơn 7–15 lần so với các thể khác. Trong trường hợp này, nguy cơ càng lớn hơn do bệnh nhân mang nhóm máu Rh âm – nhóm máu hiếm chỉ chiếm khoảng 0,04–0,07% dân số Việt Nam, gây nhiều khó khăn cho công tác cấp cứu và truyền máu.