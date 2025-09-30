Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cán bộ công an vượt mưa bão đi hiến máu cứu sản phụ nguy kịch

Hoài Nam
TPO - Nhận tin sản phụ nguy kịch, cần truyền gấp máu, cán bộ Công an xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã vượt 25km trong mưa bão để đến bệnh viện hiến máu.

Ngày 30/9, Công an xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận thông tin sản phụ nguy kịch cần truyền máu gấp, Thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ công an xã đã lập tức tới bệnh viện để hiến máu cứu người.

Trước đó, vào ngày 29/9, trong khi đang tham gia giúp dân sửa nhà, lực lượng công an xã Hương Xuân nhận được tin sản phụ D. (46 tuổi, trú tại xã Hương Khê) đang trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp một lượng máu nhóm AB.

Khi tiếp nhận thông tin, Thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ Công an xã Hương Xuân, đã lập tức di chuyển bằng xe máy vượt hơn 25km trong điều kiện thời tiết mưa bão, đường sá trơn trượt, để đến bệnh viện kịp thời tham gia hiến máu.

556117994-1507045414211611-4885670821114836913-n.jpg
Thượng úy Trần Quảng Đại, cán bộ Công an xã Hương Xuân hiến máu cứu sản phụ.

Cùng lúc đó, Công an xã Hương Khê cũng nhanh chóng vào cuộc, chỉ trong thời gian ngắn đã huy động được hai người dân trên địa bàn có nhóm máu AB phù hợp.

Mặc dù điều kiện thời tiết mưa gió, lực lượng Công an xã đã trực tiếp đến tận nhà vận động, đưa chị Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SN 1970, trú tại thôn Quang Thượng, xã Hương Khê) và chị Lê Thị Lương (SN 1990) đến bệnh viện kịp thời hiến máu.

Nhờ sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời và đầy trách nhiệm của lực lượng Công an xã cùng người dân, sản phụ D. đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bước đầu được ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Hành động kịp thời, nghĩa tình của lực lượng Công an xã Hương Xuân và Hương Khê không chỉ góp phần cứu sống một mạng người mà còn lan tỏa tinh thần "vì nhân dân phục vụ".

Hoài Nam
