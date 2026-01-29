Bộ Y tế ra cảnh báo phòng nguy cơ virus Nipah lây qua thực phẩm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Trước nguy cơ lây lan bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A tại Việt Nam, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, bệnh do virus Nipah chủ yếu lây truyền từ động vật sang người, đặc biệt là từ dơi, gia súc và vật nuôi. Ngoài ra, bệnh cũng có thể lây qua tiếp xúc với thực phẩm, vật phẩm bị nhiễm virus hoặc lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của người bệnh.

Để chủ động phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó với các nguy cơ lây truyền bệnh qua thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông đến người dân và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong phòng, chống bệnh do virus Nipah. Nội dung tuyên truyền cần làm rõ đặc điểm bệnh, đường lây truyền, dấu hiệu nhận biết sớm và các biện pháp phòng ngừa.

Đặc biệt lưu ý khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc, chế biến và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, nhất là dơi ăn quả; không sử dụng trái cây, thực phẩm có dấu hiệu bị động vật hoang dã liếm, cắn hoặc ăn dở.

Khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc, chế biến và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, nhất là dơi ăn quả

Tiếp đó tăng cường giám sát điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh cá nhân tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Các cơ sở cần theo dõi sức khỏe thường xuyên đối với người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến thực phẩm, nhất là người đến từ hoặc từng đi qua các quốc gia, khu vực đang ghi nhận ca bệnh do virus Nipah.

Trường hợp phát hiện người lao động có biểu hiện bất thường về sức khỏe như sốt đột ngột kèm đau đầu, chóng mặt, ho, khó thở và có yếu tố dịch tễ liên quan (đã đến vùng có ca bệnh, tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh, tiếp xúc với động vật ốm chết bất thường, dơi hoặc ăn thực phẩm nghi bị động vật cắn, gặm), cần khẩn trương thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) địa phương để được hướng dẫn và xử lí kịp thời theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ động xây dựng và chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó, bao gồm kế hoạch, nhân lực và trang thiết bị, nhằm triển khai hiệu quả các biện pháp xử lí khi xảy ra sự cố liên quan đến bệnh lây truyền qua thực phẩm do virus Nipah trên địa bàn.

Theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Nipah ở người; nguy cơ xâm nhập được đánh giá ở mức thấp do ổ dịch tại Ấn Độ đã được khoanh vùng, trong khi bệnh chủ yếu lây từ động vật sang người và chưa phát hiện dịch trên động vật tại Việt Nam.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới và các quốc gia để cập nhật tình hình dịch, kịp thời chỉ đạo các địa phương triển khai biện pháp phòng, chống phù hợp; tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca nghi ngờ tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng; kiểm soát nhiễm khuẩn, khoanh vùng xử lí ngay từ ca đầu tiên, không để dịch lây lan, nhất là dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026.

Bộ Y tế đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát tại địa phương, đặc biệt ở các khu vực trọng điểm; rà soát, nâng cao năng lực xét nghiệm, sẵn sàng đáp ứng hiệu quả với dịch bệnh.

Hà Minh
